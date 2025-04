Alemanha avalia a utilização de fábricas de automóveis pela indústria da defesa

A Alemanha é casa de uma das mais fortes economias europeias e de uma indústria automóvel notável. Com o mercado a exigir mudanças, o país está a avaliar a possibilidade de converter as fábricas de carros disponíveis para a defesa.

Segundo um documento sobre o acordo de coligação alcançado pelos conservadores e sociais-democratas alemães, o novo governo comprometeu-se a apoiar a indústria automóvel, ao mesmo tempo que apoia a conversão das fábricas disponíveis para a defesa.

Conforme o documento visto pela Reuters, os partidos tencionam conceder incentivos à compra de automóveis elétricos, incluindo os híbridos plug-in e os automóveis equipados com extensores de autonomia para aumentar a bateria de um veículo elétrico.

Além disso, prometem descontos fiscais para os automóveis das empresas, incluindo uma isenção do imposto sobre veículos para os automóveis elétricos até 2035.

De acordo com o documento, citado pela imprensa, o Governo da Alemanha vai ainda fazer um "esforço ativo" para evitar multas por emissões.

Modernização de fábricas para a indústria da defesa

Entretanto, o novo governo estará a analisar a possibilidade de apoiar a conversão e modernização de fábricas de automóveis excedentárias para serem utilizadas pela indústria da defesa.

Esta reutilização dever-se-á à necessidade de as empresas de defesa aumentarem a sua capacidade no âmbito de um esforço europeu para aumentar a produção de equipamento militar face à diminuição do apoio dos Estados Unidos.

Segundo o documento, "a indústria da defesa precisa de crescer muito rapidamente e de uma forma escalável".

A Rheinmetall, por exemplo, a maior fabricante de munições da Europa, está a analisar a possibilidade de adquirir a fábrica da Volkswagen, em Osnabrueck, para produzir equipamento de defesa.

Em dezembro, a fabricante de automóveis informou que estava a terminar a produção do T-Roc Cabriolet, Porsche Cayman e Porsche Boxster nessa fábrica, pelo que explorava cenários alternativos para a utilização posterior da infraestrutura.