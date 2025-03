Já pode encomendar o Renault 4 E-Tech elétrico. Veja os preços para Portugal!

Lançado em 1961, este ícone da Renault conquistou as estradas entre os anos 60 e os anos 80, circulando em nome da versatilidade. Agora, à medida de 2025, o Renault 4 E-Tech chega compacto, polivalente e elétrico. As encomendas estão oficialmente abertas!

Em outubro do ano passado, o Salão Automóvel de Paris foi palco da apresentação oficial de um ícone da indústria automóvel.

Com oito milhões de exemplares vendidos, em 100 países, o Renault 4 atravessou fronteiras para ser símbolo da liberdade.

Retomando o ADN do modelo original para se reinventar como um veículo compacto e polivalente para os dias de hoje, o Renault 4 E-Tech apresenta-se elétrico e conectado.

Com uma configuração modular, um comprimento de carga de 2,20 m e uma capacidade de bagageira de 420 litros, adapta-se a todas as necessidades. A porta da bagageira prolonga-se até ao para-choques para uma altura de carga de apenas 61 cm.

Além disso, está equipado com Extended Grip e com uma capacidade de reboque de 750 kg, permitindo ao condutor efetuar confortavelmente qualquer tipo de viagem em qualquer tipo de estrada.

O Renault 4 E-Tech elétrico chega repleto de tecnologia:

ADAS para a segurança;

OpenR Link com Google integrado para a experiência de condução e de bordo;

Mais de 50 aplicações e serviços úteis;

Reno, o avatar oficial da Renault com ChatGPT.

A par disto, possui ainda um conjunto de funcionalidades que farão dele o automóvel compacto elétrico de referência de uma nova geração.

Duas opções de motor e bateria a partir de 29.500 euros PVPR

#1 - Autonomia urbana

Disponível a partir de 29.500 euros (PVPR), esta versão combina um motor elétrico de rotor bobinado de 90 kW (120 cv/225 nm) e uma bateria de iões de lítio NMC de 40 kWh, para uma autonomia de até 308 km.

#2 - Autonomia conforto

Disponível a partir de 33.000 euros (PVPR), esta versão associa um motor elétrico de rotor bobinado de 110 kW (150 cv/245 nm) e uma bateria de iões de lítio NMC de 52 kWh. Promete uma autonomia WLTP de até 409 km.

As duas versões do Renault 4 E-Tech elétrico estão equipadas com um carregador bidirecional de 11 kW AC, que permite aceder à função Power to Object (V2L, veículo-carga) para ligar um aparelho de 220 V à bateria do veículo.

O carregamento da bateria de 15% a 80% com o carregador AC de 11 kW demora 3 horas e 13 minutos para a bateria de 52 kWh e 2 horas e 37 minutos para a bateria de 40 kWh.

Para o carregamento rápido, as versões de autonomia conforto dispõem de um carregador CC de 100 kW e a versão de autonomia urbana de um carregador CC de 80 kW.

Em ambos os casos, são necessários apenas 30 minutos para carregar a bateria de 15% a 80%.

O Renault 4 E-Tech elétrico estará disponível mais tarde na versão Plein Sud com teto de abrir elétrico em lona. O teto de abrir é suficientemente largo (92 x 80 cm) para que os passageiros da retaguarda possam desfrutar do ar fresco, sem afetar a altura livre.

Mais tarde, os clientes terão, também, acesso a uma escolha de acabamentos personalizados para o exterior:

Tejadilho;

Capô;

Guarda-lamas;

Para-choques dianteiro e traseiro.

Estes acabamentos estarão disponíveis em duas versões: Fl4sh (Amarelo/ Azul) para um aspeto desportivo; e NumbeR4 (Prateado/ Cobre) para elegância.

Estes elementos serão compatíveis com todas as cores de carroçaria e as peças decorativas estarão disponíveis diretamente no configurador.

Carro elétrico "Made in Europe"

O Renault 4 E-Tech elétrico será construído na fábrica de Ampere Maubeuge, no Norte de França, recorrendo a um ecossistema compacto de fornecedores situados principalmente num raio de 300 km do complexo ElectriCity.