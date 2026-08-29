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ISP: Governo volta a atenuar descida do preço final dos combustíveis

· Motores/Energia 3 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Gasolineira says:
    29 de Agosto de 2026 às 13:03

    Mais fica para mim.

    Responder
  2. Yamahia says:
    29 de Agosto de 2026 às 13:25

    Lorpas.

    Responder
  3. Max says:
    29 de Agosto de 2026 às 13:52

    Na próxima semana, o iSP (ISP base+consignação do serviço rodoviário+taxa de carbono, que a portaria se esquece), na:
    – Gasolina: era 60,254 cêntimos/L, sobe 0,236 cêntimos/L, passa para 60,49 cêntimos/L
    – Gasóleo: era 45,299 cêntimos/L, sobe 0,998 cêntimos/L, passa para 46,297 cêntimos/L
    Mais 23% de IVA sobre o valor sem IVA (que inclui o valor do ISP), na gasolina dará o total de impostos (ISP+IVA) igual ao do dia 24 de agosto: 97,4 cêntimos/L (49,0% do preço de venda).

    Responder

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