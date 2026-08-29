ISP: Governo volta a atenuar descida do preço final dos combustíveis

O Governo voltou a mexer no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), numa medida destinada a reduzir o impacto da subida dos preços dos combustíveis para os consumidores.

Desconto no ISP volta a ser reduzido

A medida entra em vigor já na próxima segunda-feira, 31 de agosto, e vai limitar a descida dos preços dos combustíveis esperada para a próxima semana.

De acordo com a nova portaria publicada em Diário da República, o desconto aplicado ao gasóleo rodoviário passa de 81,61 para 71,63 euros por cada 1000 litros.

No caso da gasolina sem chumbo, o desconto diminui de 53,98 para 51,62 euros por cada 1000 litros.

Na prática, isto significa que uma parte da descida prevista para os preços dos combustíveis será absorvida pela redução do benefício fiscal.

Gasóleo deverá ficar mais barato

Segundo as estimativas divulgadas pelo Automóvel Club de Portugal (ACP), o preço do gasóleo simples deverá descer cerca de 7,5 cêntimos por litro na próxima semana.

Já no caso da gasolina, o cenário inicialmente apontado pelo ACP era de uma subida de cerca de 1,5 cêntimos por litro. No entanto, a evolução das cotações levou o Governo a considerar que tanto o gasóleo como a gasolina deverão registar uma descida na próxima semana.

Com base nos preços médios divulgados pela DGEG, o gasóleo estava nos 2,071 euros por litro e a gasolina nos 1,989 euros por litro a 28 de agosto.

Assim, a partir de 31 de agosto, os portugueses deverão encontrar preços mais baixos nos postos de abastecimento, mas a descida será condicionada pela redução do desconto no ISP.