PplWare Mobile

O português que falsificou uma ordem e mandou imprimir dinheiro verdadeiro

· Notícias 4 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Vítor M.

Tags:

  1. Analista says:
    29 de Agosto de 2026 às 14:15

    Por causa dele começou a ditadura (1926-1974)

    Responder
  2. daniel says:
    29 de Agosto de 2026 às 14:16

    agr fazem isso regularmente, e o povo a pensar que o lastro do dinheriro é o ouro!

    Responder
  3. Max says:
    29 de Agosto de 2026 às 14:35

    Cumpriu 20 anos, foi libertado em 1945, morreu 10 anos depois, aos 58 anos, pobre.
    Em 2024 estava preso no Porto por fraudes em Angola. O golpe das notas foi no ano seguinte.
    Teve cúmplices, com nomes ilustres, que lhe permitiram enganar a Waterlow & Sons para imprimir as notas e que assumiram a administração do Banco Angola e Metrópole, permitindo-lhe ficar na sombra.
    Um burlão muito avançado. Mas é de facto inacreditável como é que a empresa inglesa imprimiu notas verdadeiras, encomendadas pelo Banco de Portugal e depois reimprimiu novas notas – com o mesmo número das que já estavam em circulação, que entregou aos cúmplices de Alves dos Reis. A explicação dada pelos cúmplices de Alves dos Reis foi que essas notas faziam parte de uma operação secreta para salvar as finanças de Angola e que seriam para circular exclusivamente lá e que à chegada seria aposta uma marca “Angola” (o que nunca aconteceu).

    Responder
  4. PorcoDoPunjab says:
    29 de Agosto de 2026 às 15:02

    Um verdadeiro artista português…
    E isto ainda na casa dos 20 anos.
    Um talento…

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

O Estado deve criar uma conta de poupança para a reforma para todas as crianças?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube