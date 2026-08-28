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Combustíveis: gasóleo baixa bastante e gasolina sobe! Saiba quanto

· Motores/Energia 11 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Luis Henrique Silva says:
    28 de Agosto de 2026 às 08:50

    deixem lá que o governo já nos vai lixar a descida por causa do imposto……

    Responder
  2. Toni da Adega says:
    28 de Agosto de 2026 às 11:19

    E pediram autorizacao ao lobby Elektro? Sao eles que controlam os precos

    Responder
  3. Yamahia says:
    28 de Agosto de 2026 às 11:20

    BP Lugo-ES
    Gasolina 1,679
    Gasóleo 1,759
    https ://www.dieselogasolina.com/Buscador/Ficha/11230

    BP Loures-PT
    Gasolina 2.109
    Gasóleo 2.219
    https ://www.maisgasolina.com/posto/1702/

    Responder
  4. Humberto Lopes says:
    28 de Agosto de 2026 às 11:21

    Temos que sustentar esta chulice de que somos alvos de modo infame e de assalto ao boldo do contribuinte.

    Responder

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