Combustíveis: gasóleo baixa bastante e gasolina sobe! Saiba quanto

Os preços dos combustíveis vão sofrer alterações significativas nos próximos dias, com boas notícias para quem abastece com gasóleo, mas uma subida para os condutores que utilizam gasolina. Conheça os novos preços.

Gasóleo baixa 7,5 cêntimos e gasolina sobe 1,5 cêntimos

O gasóleo deverá baixar cerca de 7,5 cêntimos por litro, representando uma descida expressiva face aos preços atualmente praticados. Já a gasolina deverá ficar cerca de 1,5 cêntimos mais cara por litro.

Caso estas previsões se confirmem, o impacto será significativo para os automobilistas, sobretudo para quem utiliza diariamente veículos a gasóleo. Recorde-se, no entanto, que os valores são indicativos e poderão ainda sofrer pequenos ajustes antes da atualização oficial dos preços, que entra em vigor na próxima segunda-feira.

Valores dos combustíveis variam de posto para posto

Importa ressalvar que estes valores são uma estimativa geral e que o preço final pago em cada abastecimento pode variar bastante, dependendo da região do país, da marca do operador e até do posto específico escolhido.

Para quem quer poupar ao máximo, uma das soluções é consultar o comparador oficial de preços disponibilizado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), onde é possível verificar, em tempo real, qual o posto mais económico em cada localidade.