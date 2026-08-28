Combustíveis: gasóleo baixa bastante e gasolina sobe! Saiba quanto
Os preços dos combustíveis vão sofrer alterações significativas nos próximos dias, com boas notícias para quem abastece com gasóleo, mas uma subida para os condutores que utilizam gasolina. Conheça os novos preços.
Gasóleo baixa 7,5 cêntimos e gasolina sobe 1,5 cêntimos
O gasóleo deverá baixar cerca de 7,5 cêntimos por litro, representando uma descida expressiva face aos preços atualmente praticados. Já a gasolina deverá ficar cerca de 1,5 cêntimos mais cara por litro.
Caso estas previsões se confirmem, o impacto será significativo para os automobilistas, sobretudo para quem utiliza diariamente veículos a gasóleo. Recorde-se, no entanto, que os valores são indicativos e poderão ainda sofrer pequenos ajustes antes da atualização oficial dos preços, que entra em vigor na próxima segunda-feira.
Valores dos combustíveis variam de posto para posto
Importa ressalvar que estes valores são uma estimativa geral e que o preço final pago em cada abastecimento pode variar bastante, dependendo da região do país, da marca do operador e até do posto específico escolhido.
Para quem quer poupar ao máximo, uma das soluções é consultar o comparador oficial de preços disponibilizado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), onde é possível verificar, em tempo real, qual o posto mais económico em cada localidade.
deixem lá que o governo já nos vai lixar a descida por causa do imposto……
Claro…. na realidade só baixa 1cent. e para a semana aumenta 2…
Mas quando sobe não vêem dizer que o governo cortou a subida em 2 cêntimos ?
2 cêntimos? É o mesmo que eu tapar o buraco do taque com terra, inútil. Acabar com uma taxa abusiva, isso sim faz sentido.
É o mesmo valor que ele refere que quebra a descida.
Se tirarem essa taxa vão colocá-la noutro imposto qualquer.
Se assim não for, como é que se pagam as pensões dos beneficiários da Caixa Geral de Aposentações e os subsídios dos poucos que verdadeiramente precisam e dos muitos que nada fazem nem querem fazer?
Sabes que o dinheiro dos impostos do combustível não é destinado a esses pagamentos e sim o rendimento dos trabalhadores.
Se assim não for, como é que se pagam as pensões dos beneficiários da Caixa Geral de Aposentações e os subsídios dos poucos que verdadeiramente precisam e dos muitos que nada fazem nem querem fazer?
E pediram autorizacao ao lobby Elektro? Sao eles que controlam os precos
BP Lugo-ES
Gasolina 1,679
Gasóleo 1,759
https ://www.dieselogasolina.com/Buscador/Ficha/11230
BP Loures-PT
Gasolina 2.109
Gasóleo 2.219
https ://www.maisgasolina.com/posto/1702/
Temos que sustentar esta chulice de que somos alvos de modo infame e de assalto ao boldo do contribuinte.