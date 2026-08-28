Eletricidade vai faltar este domingo em várias zonas de Portugal. Veja se a sua é afetada
A E-REDES programou mais de 100 interrupções no fornecimento de eletricidade para este domingo, 30 de agosto. Os cortes estão relacionados com trabalhos de manutenção e melhoria da rede elétrica.
Se vive em algumas zonas de Portugal, este domingo poderá ficar temporariamente sem eletricidade. A E-REDES tem previstas mais de 100 interrupções programadas para o dia 30 de agosto, abrangendo diferentes localidades do país.
Os trabalhos destinam-se à manutenção e melhoria da rede elétrica e implicam a interrupção temporária do fornecimento em determinadas zonas. Como se trata de intervenções programadas, os horários variam consoante a localidade.
Onde vai faltar a eletricidade?
Entre as zonas abrangidas estão localidades dos concelhos de Lisboa, Loures, Bombarral, Coimbra, Viseu, São João da Pesqueira, Odemira, Beja e Loulé, entre outras.
Alguns dos períodos previstos são:
- Lisboa (Arroios): das 05h00 às 11h00;
- Loures (Camarate, Unhos e Apelação): das 06h00 às 12h00;
- Bombarral (Roliça): das 07h00 às 11h00;
- Coimbra: das 08h00 às 11h00;
- Viseu: várias freguesias, com interrupções previstas durante a manhã;
- São João da Pesqueira (Castanheiro do Sul): das 07h00 às 08h00;
- Odemira: das 07h00 às 11h00;
- Beja: das 07h00 às 11h00;
- Loulé (Quarteira): das 07h00 às 11h00.
A lista inclui ainda vários códigos postais dentro das localidades abrangidas, pelo que a interrupção não significa necessariamente que todo o concelho ou freguesia fique sem eletricidade.
Como saber se a sua casa vai ficar sem luz?
Como os cortes são bastante localizados, a forma mais segura de confirmar se uma determinada morada será afetada é consultar a informação disponibilizada pela E-REDES sobre as interrupções programadas.
A informação pode ser atualizada, pelo que é aconselhável confirmar a situação da sua zona antes do domingo.
O que fazer antes do corte?
Se a sua zona estiver abrangida, é recomendável preparar-se antecipadamente. Pode, por exemplo:
- carregar smartphones, computadores e powerbanks;
- desligar equipamentos eletrónicos mais sensíveis antes da interrupção;
- garantir que tem uma lanterna disponível;
- evitar deixar equipamentos importantes ligados durante o período previsto para o corte.
A E-REDES alerta ainda para o facto de a instalação elétrica dever ser considerada sempre como estando sob tensão, uma vez que o fornecimento pode ser reposto a qualquer momento.
@pplware… existe um URL interessante partilhado pela EREDES para estes casos: https ://e-redes.opendatasoft.com/explore/dataset/network-scheduling-work/dashboard/?flg=pt-pt