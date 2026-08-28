Eletricidade vai faltar este domingo em várias zonas de Portugal. Veja se a sua é afetada

A E-REDES programou mais de 100 interrupções no fornecimento de eletricidade para este domingo, 30 de agosto. Os cortes estão relacionados com trabalhos de manutenção e melhoria da rede elétrica.

Se vive em algumas zonas de Portugal, este domingo poderá ficar temporariamente sem eletricidade. A E-REDES tem previstas mais de 100 interrupções programadas para o dia 30 de agosto, abrangendo diferentes localidades do país.

Os trabalhos destinam-se à manutenção e melhoria da rede elétrica e implicam a interrupção temporária do fornecimento em determinadas zonas. Como se trata de intervenções programadas, os horários variam consoante a localidade.

Onde vai faltar a eletricidade?

Entre as zonas abrangidas estão localidades dos concelhos de Lisboa, Loures, Bombarral, Coimbra, Viseu, São João da Pesqueira, Odemira, Beja e Loulé, entre outras.

Alguns dos períodos previstos são:

Lisboa (Arroios): das 05h00 às 11h00;

(Arroios): das 05h00 às 11h00; Loures (Camarate, Unhos e Apelação): das 06h00 às 12h00;

(Camarate, Unhos e Apelação): das 06h00 às 12h00; Bombarral (Roliça): das 07h00 às 11h00;

(Roliça): das 07h00 às 11h00; Coimbra : das 08h00 às 11h00;

: das 08h00 às 11h00; Viseu : várias freguesias, com interrupções previstas durante a manhã;

: várias freguesias, com interrupções previstas durante a manhã; São João da Pesqueira (Castanheiro do Sul): das 07h00 às 08h00;

(Castanheiro do Sul): das 07h00 às 08h00; Odemira : das 07h00 às 11h00;

: das 07h00 às 11h00; Beja : das 07h00 às 11h00;

: das 07h00 às 11h00; Loulé (Quarteira): das 07h00 às 11h00.

A lista inclui ainda vários códigos postais dentro das localidades abrangidas, pelo que a interrupção não significa necessariamente que todo o concelho ou freguesia fique sem eletricidade.

Como saber se a sua casa vai ficar sem luz?

Como os cortes são bastante localizados, a forma mais segura de confirmar se uma determinada morada será afetada é consultar a informação disponibilizada pela E-REDES sobre as interrupções programadas.

A informação pode ser atualizada, pelo que é aconselhável confirmar a situação da sua zona antes do domingo.

O que fazer antes do corte?

Se a sua zona estiver abrangida, é recomendável preparar-se antecipadamente. Pode, por exemplo:

carregar smartphones, computadores e powerbanks;

desligar equipamentos eletrónicos mais sensíveis antes da interrupção;

garantir que tem uma lanterna disponível;

evitar deixar equipamentos importantes ligados durante o período previsto para o corte.

A E-REDES alerta ainda para o facto de a instalação elétrica dever ser considerada sempre como estando sob tensão, uma vez que o fornecimento pode ser reposto a qualquer momento.