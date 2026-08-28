MB WAY: sabia que pode guardar os seus cartões de fidelização, como Continente e Lidl?

O MB WAY já se tornou indispensável no dia a dia de milhões de portugueses, seja para enviar dinheiro ou pagar compras. Contudo, há uma funcionalidade que pode estar a passar ao lado de alguns utilizadores mais desatentos: a possibilidade de guardar todos os cartões de fidelização dentro da aplicação.

Dentro da secção MB WAY UP está a área dedicada aos cartões de fidelização.

O objetivo é que o utilizador possa digitalizar e reunir no telemóvel todos os cartões de supermercados, farmácias ou postos de combustível, em vez de andar com a carteira cheia.

Trata-se de uma solução prática para quem vai acumulando cartões de fidelização ao longo dos anos e acaba por esquecer alguns em casa, ou simplesmente não tem espaço na carteira para todos.

Como adicionar os cartões ao MB WAY

O processo é simples e não deve demorar mais do que um ou dois minutos por cartão:

Abra a aplicação MB WAY no seu smartphone;

no seu smartphone; Toque no separador Up! , na parte inferior do ecrã;

, na parte inferior do ecrã; Deslize nessa secção até encontrar o menu Cartões de fidelização e clique nele;

e clique nele; Para o primeiro cartão, clique em Adicionar cartão. Para os seguintes, clique no +, no canto superior direito.

A partir daqui, terá de introduzir os dados do cartão, nomeadamente o número.

Depois de guardado, o cartão fica associado ao logótipo da respetiva marca e disponível para uso imediato.

Cartões de vários serviços e superfícies comerciais

A funcionalidade está preparada para receber cartões de supermercados como Continente, Pingo Doce ou Lidl, farmácias, postos de combustível como Galp, BP ou Repsol, e ainda lojas como FNAC, Worten ou Rádio Popular, entre muitas outras.

Não existe um número máximo de cartões que possam ser adicionados, tornando a app numa espécie de carteira digital só para fidelizações.

Na hora de usar, basta abrir o MB WAY, ir aos cartões guardados e mostrar o código de barras ou QR Code no estabelecimento.

De forma prática, dentro de cada cartão de fidelização guardado, existe a opção Pagar com MB WAY. Assim, é possível concluir o pagamento da compra sem sair dessa área da app.

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