PplWare Mobile

MB WAY: sabia que pode guardar os seus cartões de fidelização, como Continente e Lidl?

· Internet 10 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. joao says:
    28 de Agosto de 2026 às 08:45

    Boa dica, mas ele é o MBWAY, MBWAY Pulse, MBWAY UP…. que confusão! As marcas portuguesas deviam prioritizar colocar um nome em português. Já bastava de estrangeirismos.

    Responder
  2. Ora Bolas says:
    28 de Agosto de 2026 às 08:49

    Faltou só um pormenor, que para muitos como eu é um “pormaior”!
    Referir que para ter acesso a esta funcionalidade tem de ativar o UP.
    Por conseguinte passar a receber publicidade desta funcionalidade através das notificações…

    Responder
  3. Asterisco Vaidozo * says:
    28 de Agosto de 2026 às 09:43

    Que outras alternativas sugerem para gerir cartões de fidelização?

    Responder
  4. EoToloSouEu says:
    28 de Agosto de 2026 às 10:27

    Já era altura de acabar com essa porcaria dos cartões de fidelização, cupões e pontos e descontos entre enpresas como o caso do Continente / Galp

    Responder
  5. WaterMan says:
    28 de Agosto de 2026 às 10:53

    Falta informar que quem pagar com o mbway da aplicação e ultrapassar os limites… paga comissão. Para não pagar tem que ir ao mbway dos bancos.

    Responder
  6. mcWindows says:
    28 de Agosto de 2026 às 11:16

    só falta terem aqui a possibilidade de colocar aqui cartões de embarque como faz a google wallet

    Responder
  7. Eu says:
    28 de Agosto de 2026 às 11:36

    …a mim aconteceu-me partir o cartão continente , pedi á IA que reconstitui-se o código de barras e fizesse uma imagem clara do código de barras …e funcionou nas maquinas sem operador , nas caixas normais não sei .

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a renovação das notas de euro?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube