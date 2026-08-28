MB WAY: sabia que pode guardar os seus cartões de fidelização, como Continente e Lidl?
O MB WAY já se tornou indispensável no dia a dia de milhões de portugueses, seja para enviar dinheiro ou pagar compras. Contudo, há uma funcionalidade que pode estar a passar ao lado de alguns utilizadores mais desatentos: a possibilidade de guardar todos os cartões de fidelização dentro da aplicação.
Dentro da secção MB WAY UP está a área dedicada aos cartões de fidelização.
O objetivo é que o utilizador possa digitalizar e reunir no telemóvel todos os cartões de supermercados, farmácias ou postos de combustível, em vez de andar com a carteira cheia.
Trata-se de uma solução prática para quem vai acumulando cartões de fidelização ao longo dos anos e acaba por esquecer alguns em casa, ou simplesmente não tem espaço na carteira para todos.
Como adicionar os cartões ao MB WAY
O processo é simples e não deve demorar mais do que um ou dois minutos por cartão:
- Abra a aplicação MB WAY no seu smartphone;
- Toque no separador Up!, na parte inferior do ecrã;
- Deslize nessa secção até encontrar o menu Cartões de fidelização e clique nele;
- Para o primeiro cartão, clique em Adicionar cartão. Para os seguintes, clique no +, no canto superior direito.
A partir daqui, terá de introduzir os dados do cartão, nomeadamente o número.
Depois de guardado, o cartão fica associado ao logótipo da respetiva marca e disponível para uso imediato.
Cartões de vários serviços e superfícies comerciais
A funcionalidade está preparada para receber cartões de supermercados como Continente, Pingo Doce ou Lidl, farmácias, postos de combustível como Galp, BP ou Repsol, e ainda lojas como FNAC, Worten ou Rádio Popular, entre muitas outras.
Não existe um número máximo de cartões que possam ser adicionados, tornando a app numa espécie de carteira digital só para fidelizações.
Na hora de usar, basta abrir o MB WAY, ir aos cartões guardados e mostrar o código de barras ou QR Code no estabelecimento.
De forma prática, dentro de cada cartão de fidelização guardado, existe a opção Pagar com MB WAY. Assim, é possível concluir o pagamento da compra sem sair dessa área da app.
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Boa dica, mas ele é o MBWAY, MBWAY Pulse, MBWAY UP…. que confusão! As marcas portuguesas deviam prioritizar colocar um nome em português. Já bastava de estrangeirismos.
Faltou só um pormenor, que para muitos como eu é um “pormaior”!
Referir que para ter acesso a esta funcionalidade tem de ativar o UP.
Por conseguinte passar a receber publicidade desta funcionalidade através das notificações…
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Que outras alternativas sugerem para gerir cartões de fidelização?
Klarna, é o que utilizo e funciona perfeitamente
A carteira Google até é razoável. Ou a “SuperCards” (Android)
Já era altura de acabar com essa porcaria dos cartões de fidelização, cupões e pontos e descontos entre enpresas como o caso do Continente / Galp
Falta informar que quem pagar com o mbway da aplicação e ultrapassar os limites… paga comissão. Para não pagar tem que ir ao mbway dos bancos.
só falta terem aqui a possibilidade de colocar aqui cartões de embarque como faz a google wallet
…a mim aconteceu-me partir o cartão continente , pedi á IA que reconstitui-se o código de barras e fizesse uma imagem clara do código de barras …e funcionou nas maquinas sem operador , nas caixas normais não sei .