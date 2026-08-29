Mais de 50% das pessoas concorda com a renovação das notas de euro

Em julho, o Banco Central Europeu (BCE) revelou as propostas finalistas para o próximo desenho das notas de euro, abrindo a votação do visual que irá representar a moeda única nas próximas décadas aos cidadãos. Neste contexto, quisemos saber se os nossos leitores concordavam com esta renovação. Eis os resultados.

Fechada a questão e apurados os dados, importa conhecer a opinião de quem nos lê.

Numa diferença pouco expressiva, os resultados mostram que a questão não é unânime. Ou seja, 981 pessoas responderam que concordam com a renovação das notas de euro, enquanto 898 responderam que não concordam. Isto corresponde a 52% e 48%, respetivamente.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Pode, também, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

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Questão: O Estado deve criar uma conta de poupança para a reforma para todas as crianças? Sim

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Nesta rubrica, colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, por forma a conhecer as opiniões e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia e da mobilidade, sobretudo no que ao nosso país diz respeito.

Assim, caso queira ver algum tema votado nas nossas questões, basta deixar um comentário com o mesmo ou enviar para marisa.pinto@pplware.com.