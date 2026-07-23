Novo Nissan LEAF NISMO, uma interpretação mais desportiva do SUV 100% elétrico

O Nissan LEAF NISMO estreou-se no Japão como a versão de maior desempenho da terceira geração do emblemático modelo elétrico da marca. O ADN desportivo da gama NISMO é reforçado pelo design aerodinâmico específico, interior inspirado na competição e detalhes exclusivos.

A Nissan apresentou uma versão do seu LEAF desenvolvida para oferecer uma experiência de condução mais dinâmica e envolvente, sem comprometer a utilização quotidiana que caracteriza o modelo.

Desde o lançamento da primeira geração, em 2010, o Nissan LEAF conquistou cerca de 700.000 clientes em todo o mundo, afirmando-se como um dos pioneiros da mobilidade elétrica.

No início de 2026, a Nissan introduziu no mercado japonês a terceira geração do LEAF, construída sobre uma nova plataforma dedicada a veículos elétricos, com melhorias significativas ao nível da autonomia, do desempenho dinâmico e das tecnologias de assistência à condução.

Baseado nesta nova geração, o LEAF NISMO passa a integrar a família de modelos de estrada da divisão desportiva da Nissan, transportando para a estrada a experiência adquirida pela NISMO na competição através de uma afinação específica que privilegia a precisão, a agilidade e o prazer de condução.

Afinação exclusiva e aerodinâmica ao serviço da performance do LEAF

Desenvolvido sob o conceito de um "crossover desportivo ágil e inteligente", o Nissan LEAF NISMO beneficia, segundo a marca, de uma calibração exclusiva dos principais componentes do chassis, proporcionando uma resposta mais imediata e uma sensação de maior leveza em todas as situações de condução.

A suspensão incorpora molas, barras estabilizadoras e casquilhos específicos da NISMO, aumentando a rigidez do conjunto e melhorando a precisão da direção.

Além disso, recorre a amortecedores equipados com válvulas swing valve, que reduzem os movimentos iniciais da carroçaria sem comprometer a capacidade de absorção das irregularidades do piso.

O resultado traduz-se num comportamento mais preciso e previsível, tanto em percursos urbanos como em estradas sinuosas.

O Nissan LEAF NISMO está equipado com pneus Michelin Pilot Sport 5 montados em jantes exclusivas Enkei de 19 polegadas, leves e de elevada rigidez, combinação que melhora a aderência, a estabilidade e a resposta da direção.

Os modos de condução Standard, ECO e Sport receberam igualmente uma calibração específica da NISMO.

Pela primeira vez num modelo elétrico da NISMO, o LEAF integra ainda patilhas no volante para gestão da intensidade da travagem regenerativa, igualmente afinadas em exclusivo.

Face ao modelo convencional, o primeiro nível oferece uma desaceleração mais suave, enquanto os níveis superiores reforçam o efeito regenerativo, permitindo uma condução mais intuitiva e envolvente.

Fiel ao princípio "Design for Performance" da NISMO, o novo LEAF combina uma imagem mais desportiva com soluções aerodinâmicas concebidas para melhorar o desempenho.

Além disso, o modelo está disponível em seis cores exteriores, incluindo duas variantes exclusivas do tom NISMO Stealth Gray, desenvolvido especificamente para os modelos de estrada da divisão desportiva da Nissan.

Uma presença inconfundivelmente NISMO

Com uma postura visual mais larga e mais baixa, componentes aerodinâmicos exclusivos e jantes específicas de 19 polegadas, o Nissan LEAF NISMO afirma uma identidade própria e imediatamente reconhecível.

A combinação entre soluções técnicas desenvolvidas pela NISMO e a mais recente geração da plataforma elétrica da Nissan resulta num modelo que alia desempenho, precisão e prazer de condução, mantendo a versatilidade e a eficiência que fizeram do LEAF uma referência na mobilidade elétrica.

Para já, o Nissan LEAF NISMO está reservado ao mercado japonês, não havendo previsão de lançamento na Europa.

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