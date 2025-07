Há um novo “rei” na lista dos carros mais fiáveis de 2025

Escolher um automóvel não é apenas uma questão de gosto ou desempenho, é, cada vez mais, uma decisão racional e financeira. Com os preços a subir e a tecnologia a evoluir rapidamente, a fiabilidade tornou-se um critério essencial. A prestigiada publicação Consumer Reports volta a divulgar a sua aguardada lista anual dos carros mais fiáveis, baseada em centenas de milhares de testemunhos reais de condutores.

A lista dos automóveis mais fiáveis de 2025, divulgada pela prestigiada Consumer Reports, trouxe novidades no topo da tabela, mas também confirmou tendências que se mantêm inalteradas: o Japão continua a dominar em matéria de fiabilidade.

Qual será o carro mais fiável a liderar a tabela?

Pela primeira vez em anos, Toyota e Lexus desceram uma posição, perdendo o habitual domínio absoluto. O novo líder? Subaru.

Esta marca japonesa ultrapassou as suas conterrâneas graças a uma performance sólida, segundo os dados recolhidos entre 2022 e os primeiros meses de 2025.

A lista, embora centrada no mercado dos EUA, tem modelos comuns com os europeus, o que a torna relevante globalmente.

Embora se centrem no mercado norte-americano, há modelos comuns em diferentes regiões, e listas como esta, ou a da J.D. Power , são extremamente relevantes. Baseiam-se em relatórios enviados por milhares de consumidores, analisam vários pontos-chave dos carros novos e são tão influentes que, em alguns casos, levaram as marcas a agir (como aconteceu com o defeito nos motores rotativos da Mazda em 1973).

O fundo do ranking continua familiar

Na base da tabela, os nomes mantêm-se. Marcas americanas como Jeep, GMC e Cadillac voltam a ter resultados dececionantes, bem como a alemã Volkswagen. No fim da lista surge a Rivian, com a pior pontuação do ano.

A startup americana, outrora promissora, perdeu mais de 90% do seu valor em bolsa nos últimos três anos. Marcas como Alfa Romeo, Mercedes, Fiat ou Mitsubishi não foram incluídas por falta de dados suficientes.

Como se avalia a fiabilidade?

O estudo da Consumer Reports baseia-se em mais de 300 mil respostas de condutores, abrangendo viaturas entre 2000 e 2025.

São analisadas 20 áreas problemáticas, dos travões ao motor, passando por bateria, transmissão, acabamentos e sistemas de carregamento, e atribuída uma pontuação de 1 a 100.

Este ano, o destaque vai para os híbridos, cuja presença cresceu substancialmente na análise.

Carros híbridos: os mais equilibrados

Segundo Jake Fisher, diretor técnico da Consumer Reports, os híbridos HEV continuam a destacar-se:

São altamente eficientes no consumo e oferecem fiabilidade equiparável aos modelos a combustão.

Marcas como Toyota, Lexus, Kia e Hyundai são apontadas como líderes neste segmento. Contudo, nem todos os híbridos são iguais: os modelos plug-in (PHEV) tendem a apresentar mais problemas, tal como o F-150 Hybrid da Ford.

E mesmo entre marcas fiáveis, há exceções: o Toyota bZ4X, por exemplo, baixa a média geral da marca, e também a da Subaru, por partilhar a mesma plataforma com o Solterra EV.

Conclusão: escolher um carro fiável continua a ser uma tarefa que exige análise detalhada, mais do que confiar apenas no nome da marca.