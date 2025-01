Greves contra a Tesla na Suécia deixam mais de 100 postos de carregamento sem energia

Os condutores de Teslas na Suécia estão a enfrentar filas intermináveis nos Superchargers. Segundo a Tesla, as greves sindicais estão a impedir que novas estações sejam ligadas à rede elétrica.

A Tesla tem uma longa história de resistência à sindicalização, tendo conseguido evitar com sucesso a presença de sindicatos nas suas instalações de fabrico. No início, a greve na Suécia parecia algo controlável, envolvendo apenas algumas dezenas de trabalhadores. No entanto, a Tesla subestimou a solidariedade entre os sindicatos suecos.

Embora a fabricante tenha conseguido contornar parcialmente a greve dos trabalhadores de serviço, está agora a enfrentar o impacto das chamadas "greves de solidariedade" organizadas por outros sindicatos no país.

Vários sindicatos suecos, incluindo os de trabalhadores portuários, eletricistas e serviços de limpeza que colaboram com a Tesla, recusaram-se a trabalhar com a empresa em apoio à greve original. Atualmente, uma dessas greves de solidariedade está a afetar gravemente os condutores da Tesla e outros utilizadores de veículos elétricos (VE).

O sindicato IF Metall utilizou a sua influência para bloquear a ligação de novos Superchargers à rede elétrica como forma de pressionar a Tesla a negociar. Durante o período festivo, isto resultou em filas extremamente longas nos poucos Superchargers operacionais, como documentado nas redes sociais:

Comentário da Tesla sobre o impacto

Max de Zegher, responsável pela infraestrutura de carregamento da Tesla, comentou a situação, atribuindo a culpa às greves sindicais que têm impedido mais de 100 novos Superchargers de serem ativados:

Uma dessas greves de solidariedade está a ter um impacto significativo. Como previsto, os condutores suecos de veículos elétricos estão a sofrer, e a infraestrutura para VE não está a acompanhar a procura porque os Superchargers estão bloqueados pelas empresas de serviços que os impedem de serem energizados. Os Superchargers são infraestruturas críticas, especialmente em dias de pico de viagens como estes. Mais de 100 novos postos na Suécia poderiam ter sido ativados este inverno, se não fossem as greves de solidariedade.

De Zegher acrescentou que ainda não existe uma solução clara para o problema:

Apesar de ainda não termos um caminho definido para ativar estas estações, continuaremos a investir e construir novas instalações para os condutores suecos de VE, incluindo maior capacidade em Malung, Käppen, Vansbro, Idre, Särna e Sunne. Agradecemos o apoio do público para ajudar a desbloquear esta situação o mais rápido possível. Esperar em filas assim é incrivelmente frustrante, prejudica a adoção de veículos elétricos e é algo que pode ser resolvido.

Elon Musk, CEO da empresa, tem adotado uma postura rígida contra os sindicatos, demonstrando pouca disposição para negociar com eles. Esta situação na Suécia é apenas mais um exemplo de como a resistência às organizações laborais pode ter repercussões significativas.

