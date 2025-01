Já estão disponíveis as novas tabelas de IRS para 2025

As novas tabelas de IRS de retenção na fonte para 2025 já foram publicadas. Trabalhadores dependentes e os pensionistas com salários e reformas até 870 euros fiquem isentos de retenção. Conheça todas as tabelas e saiba quanto terá de descontar já este ano.

O Despacho n.º 236-A/2025, de 6 de janeiro aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por titulares residentes no continente para vigorarem durante o ano de 2025.

IRS: Tabelas de retenção na fonte para o continente - 2025

Tabela I - Trabalho dependente

Não casado sem dependentes ou casado dois titulares

Tabela II - Trabalho dependente

Não casado com um ou mais dependentes

Tabela III - Trabalho dependente

Casado, único titular

Tabela IV - Trabalho dependente

Não casado ou casado dois titulares sem dependentes - Pessoa com deficiência

Tabela V - Trabalho dependente

Não casado, com um ou mais dependentes - Pessoa com deficiência