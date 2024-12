Cibersegurança: serviços de deteção e resposta geridos (MDR) são a solução?

A expansão digital, o trabalho remoto e a proliferação de dispositivos ligados alargaram a superfície de ataque, tornando as organizações em alvos atrativos para os cibercriminosos. Embora muitas empresas acreditem que são demasiado pequenas para serem atacadas, os atacantes utilizam-nas frequentemente como forma de aperfeiçoarem as técnicas utilizadas em ataque a alvos maiores e mais lucrativos. Serão os MDR a solução?

Lidar com as crescentes ciberameaças é uma tarefa crítica para organizações de qualquer dimensão, e os serviços de deteção e resposta geridos (MDR), juntamente com os fornecedores de serviços geridos (MSP), são aliados fundamentais na mitigação destes riscos.

4 principais desafios de cibersegurança para as empresas

As empresas estão a enfrentar um número crescente de ciberameaças cada vez mais sofisticadas, mas muitas ainda não consideram a segurança uma prioridade. Os MSPs podem desempenhar um papel fundamental para ajudar essas organizações a desenvolver uma estratégia robusta de cibersegurança que se adapte às ameaças emergentes.

No entanto, os recursos limitados das empresas e a falta de capacidades de deteção avançadas deixam-nas expostas a ataques como o living-off-the-land (LotL) e o ransomware, que requerem defesas mais avançadas do que as normalmente disponíveis para as organizações. Eis os principais desafios que enfrentam:

1. Ciberameaças mais sofisticadas

As ameaças digitais estão a evoluir rapidamente, tornando-se mais direcionadas e avançadas, o que dificulta a defesa eficaz das empresas. Muitas vezes, estas empresas não dispõem de uma infraestrutura de segurança capaz de se adaptar à constante inovação desenvolvida pelos cibercriminosos.

As técnicas utilizadas pelos cibercriminosos estão a tornar-se cada vez mais complexas, como a utilização de ferramentas legítimas em ataques “vivos no terreno”, permitindo que os atacantes permaneçam invisíveis dentro dos sistemas comprometidos.

2. Falta de conhecimentos especializados em cibersegurança

As organizações têm frequentemente poucos recursos no domínio da cibersegurança. Este défice de profissionais especializados deixa as empresas vulneráveis, dificultando a implementação de políticas de segurança proativas, a integração de tecnologias de proteção avançadas e a resposta a incidentes. A falta de recursos humanos também impede as empresas de se manterem a par das tendências atuais e das ameaças emergentes, colocando-as em desvantagem face a cibercriminosos cada vez mais organizados.

3. Conformidade

O cumprimento de regulamentos como o NIS2 ou o DORA é um grande desafio para muitas empresas, especialmente para as que têm pouca experiência em questões jurídicas e de conformidade. A conformidade é necessária não só para evitar multas, mas também para manter a confiança dos clientes e assegurar a continuidade da atividade.

4. Impacto económico de um ciberataque

De acordo com um relatório da Microsoft, o custo médio de um ciberataque a uma pequena ou média empresa é de cerca de 255 000 dólares, embora alguns incidentes possam fazer recuar o alvo até 7 milhões de dólares. Dentro deste intervalo, o Ponemon Institute estima que uma violação de dados tem um custo médio de 2,98 milhões de dólares, principalmente devido aos danos financeiros causados pela investigação do incidente, pela recuperação e pelo impacto negativo na reputação.

O papel dos serviços MDR na proteção das organizações

O desenvolvimento de uma sólida capacidade de deteção e resposta a incidentes é essencial para melhorar a postura de cibersegurança das empresas e reforçar a resiliência organizacional. Os MSPs são aliados cruciais na implementação de estratégias e soluções eficazes de cibersegurança que ajudam as empresas a detetar e mitigar ameaças de forma ágil e eficiente, maximizando os seus recursos.

Os serviços geridos de deteção e resposta (MDR) fornecem uma solução de ponta a ponta, permitindo que as organizações acedam às mesmas tecnologias de segurança avançadas e aos mesmos especialistas em cibersegurança que normalmente só estão disponíveis para as grandes empresas. Estes serviços são essenciais para detetar ameaças avançadas, como ataques de ransomware de baixo perfil, através da monitorização constante e da utilização de inteligência artificial e aprendizagem automática por parte das equipas de especialistas.

Os serviços MDR também permitem uma resposta rápida e eficiente a qualquer incidente de segurança, minimizando o seu impacto e impedindo a propagação de ameaças. Os MSPs que implementam soluções de MDR também facilitam a conformidade regulamentar, reduzindo o risco de penalizações por não adesão a regulamentos e otimizando os custos de gestão de segurança.

Assim, os serviços de MDR são uma tática fundamental para proteger os ativos mais valiosos de uma empresa, garantindo uma abordagem proactiva aos riscos de cibersegurança.

Artigo escrito pela WatchGuard para o Pplware