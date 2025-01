Quer ler mais em 2025? Este Kindle está com desconto

Se ler mais está na sua lista de objetivos para 2025, um e-reader pode ser um bom aliado. Sendo as alternativas da Amazon algumas das mais cobiçadas, este desconto poderá interessar-lhe.

Os modelos de e-reader assinados pela Amazon são algumas das alternativas mais conhecidas e cobiçadas desta categoria de gadget.

No geral, um e-reader permite que aqueles que gostam de ler assegurem uma forma muito prática e compacta de transportar vários livros. Além disso, pode representar uma motivação para os que, não fazendo ainda da leitura um hábito, pretendem melhorar.

O Kindle Scribe é um dos modelos assinados pela Amazon. Além de servir para leitura, permite escrever "tão naturalmente como faz em papel", através do ecrã Paperwhite antirreflexo de 10,2'' e com uma resolução de 300 ppi.

Indo ao encontro do hábito de que muitos leitores não prescindem, este e-reader é vendido com um lápis, útil para tirar notas. Estas são organizadas automaticamente por livro num único local.

Mais do que notas nos livros, o Kindle Scribe permite escolher a partir de uma grande variedade de modelos incluídos, como papel pautado, papel quadriculado, listas de verificação, entre outros.

O Kindle Scribe não suporta o registo de notas com escrita manual em revistas e banda desenhada. Contudo, é possível descarregá-las e lê-las.

Com um preço habitual de 376,11 euros, o Kindle Scribe de 16 GB e com lápis básico está com um desconto de 23%, pelo que pode ser comprado por 288,69 euros.

Kindle Scribe