Formula Student UMinho apresenta o seu primeiro monolugar elétrico

A engenharia automóvel universitária portuguesa acaba de ganhar um novo protagonista. A equipa Formula Student UMinho revelou o seu primeiro monolugar elétrico, um projeto desenvolvido por estudantes da Universidade do Minho que pretende levar a inovação e o talento nacional às pistas internacionais da Formula Student.

A equipa Formula Student UMinho apresentou ontem o seu primeiro veículo de competição, um monolugar elétrico com apenas 270 quilos, desenvolvido ao longo do atual ano letivo por dezenas de estudantes da Universidade do Minho.

O projeto envolveu cerca de 70 alunos provenientes de 21 cursos diferentes da academia minhota, num trabalho multidisciplinar que permitiu conceber e fabricar vários componentes do protótipo. Entre as peças produzidas pelos estudantes estão o chassis, a suspensão, o eixo, a bateria e o volante.

Projeto contou com 60 entidades parceiras

A construção do monolugar contou ainda com o apoio de 60 entidades parceiras, que colaboraram no desenvolvimento técnico e logístico do projeto.

A iniciativa integra o universo da Formula Student, competição internacional universitária de engenharia automóvel que desafia equipas académicas a projetar e construir veículos de competição.

Protótipo vai competir em Portugal e na Alemanha

A equipa da Formula Student UMinho vai agora colocar o protótipo à prova em competição. Este ano, o monolugar elétrico marcará presença na final nacional da Formula Student, agendada para julho, seguindo depois para a emblemática pista de Hockenheim, na Alemanha.

O circuito alemão é um dos palcos mais reconhecidos da competição Formula Student a nível europeu, reunindo equipas universitárias de vários países.