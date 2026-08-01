Tesla atingiu uma marca única e Elon Musk é quem mais ganha com isso

A Tesla fabricou o seu carro elétrico número 10 milhões. Este marco foi anunciado com uma publicação da empresa nas redes sociais na manhã da última quinta-feira. A marca histórica surge seis anos após a empresa ter fabricado o seu primeiro milhão de veículos.

Tesla atingiu uma marca única para Elon Musk

Ultrapassar a marca dos 10 milhões significa que a Tesla está a meio caminho de alcançar uma das quatro metas principais de produtos. Estas vão desbloquear o valor total do pacote de remuneração de 1 bilião de dólares do CEO Elon Musk , aprovado pelos acionistas no ano passado.

Até 2035, Musk precisa de garantir que a empresa fabrica 20 milhões de veículos, atinge 10 milhões de subscrições ativas para o seu software de condução autónoma completa (FSD), entrega 1 milhão de robôs e coloca 1 milhão de robotáxis nas ruas. Apesar de alguns anos de crescimento intenso impulsionado pelo Model 3 e pelo Model Y, a Tesla não conseguiu vender 2 milhões de veículos num único ano.

Se mantiver este ritmo, ou abrandar ainda mais, a empresa levará pelo menos até ao início da década de 2030 para atingir a marca dos 20 milhões. A Tesla enfrenta agora menos concorrência nos Estados Unidos, uma vez que os principais fabricantes de automóveis se retiraram do mercado dos veículos elétricos e startups como a Rivian e a Lucid Motors têm dificuldades em alcançar escala.

Já fabricou 10 milhões de carros elétricos

Ainda assim, a Tesla ainda enfrenta dificuldades no seu mercado doméstico. As suas vendas nos EUA caíram 13% em termos homólogos no segundo trimestre, e a empresa teve de procurar novos mercados, como o Japão, a Austrália e a Lituânia, para atrair compradores. Musk costumava prometer que a Tesla iria fabricar 20 milhões de automóveis por ano até 2030, mas abandonou essa ideia há alguns anos, quando as vendas da empresa abrandaram.

Ainda assim, das quatro metas de produto, esta é a que a Tesla está mais perto de alcançar. A empresa anunciou recentemente que tem quase 1,5 milhões de subscritores do FSD (Full Self-Driving), embora não seja claro se está a contabilizar os períodos de teste gratuitos — estes não seriam contabilizados para a meta oficial de produto estabelecida pelo conselho de administração da Tesla no ano passado.

A fabricante automóvel está apenas nos estágios iniciais de desenvolvimento de robôs e robotáxis. Elon Musk também precisa de aumentar o lucro da empresa para 400 mil milhões de dólares até 2035 para ter acesso ao pacote completo de ações. Relativamente à concorrência, a única empresa ao mesmo nível é a BYD, que ultrapassou a marca dos 17 milhões de "veículos de nova energia" produzidos e vendidos, dos quais metade eram híbridos.