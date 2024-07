Ferrari cria programa de substituição de baterias para preservar os seus carros

As baterias dos carros eletrificados são, para muitos, um problema, representando uma barreira à adoção. No sentido de preservar o desempenho e o valor dos seus automóveis, a Ferrari criou um programa de substituição de baterias para os seus modelos híbridos plug-in.

A Ferrari anunciou dois novos programas de extensão de garantia que permitem aos proprietários dos seus modelos híbridos plug-in a substituição das baterias de alta tensão dos seus automóveis abrangidos no oitavo e 16.º anos de vida.

Desta forma, a fabricante procura ajudar os proprietários a preservar o valor de revenda dos seus Ferraris. As baterias, que tendem a perder eficiência ao longo do tempo, são centrais para o valor dos automóveis eletrificados.

Conforme partilhou, num comunicado, citado pelo Automotive News Europe, a Ferrari substituirá os conjuntos de baterias de alta tensão (HVB) dos automóveis abrangidos no seu oitavo e 16.º anos de vida, como parte dos seus novos programas de Extensão de Garantia Híbrida e Power Hybrid.

A Ferrari já oferece uma garantia de cinco anos para as peças do seu grupo motopropulsor híbrido plug-in. No entanto, os dois programas, que serão transferidos para qualquer proprietário subsequente, procuram "preservar o desempenho e a excelência" dos Ferraris híbridos plug-in ao longo do tempo.

No caso de futuros desenvolvimentos na tecnologia da bateria, o HVB de substituição será um componente novo e de última geração que garantirá o mesmo desempenho que o original.

Escreveu a Ferrari.

Os programas oferecem formas de garantia alargada de fábrica para os automóveis completos e para os principais componentes do grupo motopropulsor e podem ser adquiridos em pacotes renováveis por dois a quatro anos, por cerca de 7000 euros por ano.

Estes aplicar-se-ão, também, ao novo modelo totalmente elétrico da Ferrari, previsto para o próximo ano, segundo uma fonte próxima do assunto.

Apesar de mundialmente conhecida e apreciada pelos seus estrondosos motores a gasolina, a Ferrari comercializa carros híbridos desde 2019, incluindo o SF90 Stradale e o 296 GTB, e o 296 GTS.