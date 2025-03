Este é o maior motor a metanol do mundo: produz 64.500 kW e pesa 1.953 toneladas

A empresa suíça WinGD lançou o seu primeiro motor de combustão a metanol, o maior já construído, com um diâmetro de 92 cm e 10 cilindros que equipará navios de carga. Gera 64.500 kW e é um monstro de 1.953 toneladas.

Estreia da plataforma X-DF-M com o maior motor a metanol já produzido

A empresa suíça de tecnologia marítima WinGD atingiu um novo marco na transição para uma indústria naval mais sustentável com a entrega do seu primeiro motor de combustão a metanol. Este motor, com 10 cilindros e um diâmetro de 92 centímetros, passou com sucesso nos testes de aprovação de fábrica e de tipo, e será instalado num porta-contentores de 16.000 TEU, tornando-se o maior motor a metanol construído até à data.

A plataforma X-DF-M da WinGD já conta com 56 motores encomendados, com diâmetros entre 52 e 92 centímetros e configurações semelhantes às dos motores a diesel da linha X-Engines. A introdução do metanol como combustível amplia as opções de descarbonização para os operadores marítimos, que até agora tinham disponível a tecnologia X-DF baseada em gás natural liquefeito (GNL) e a nova plataforma X-DF-A, que utiliza amoníaco como combustível.

A produção de combustíveis sustentáveis e renováveis continua a avançar, embora a sua disponibilidade e custo a longo prazo ainda sejam incertos. A WinGD está comprometida em fornecer motores fiáveis e eficientes que facilitem a descarbonização, independentemente do combustível escolhido pelos operadores. À medida que o interesse pelo metanol cresce e a regulamentação se torna mais clara, esperamos que a plataforma X-DF-M desempenhe um papel fundamental na redução das emissões de gases com efeito de estufa no transporte marítimo global.

Disse o CEO da WinGD, Dominik Schneiter, que destacou a relevância desta inovação no contexto da transição energética do setor marítimo.

Um avanço sustentado por certificações e parcerias estratégicas

A entrega do primeiro motor X-DF-M foi celebrada numa cerimónia na fábrica do fabricante CMD em Xangai, com a presença de executivos da WinGD, CMD e da Corporação Estatal de Construção Naval da China, além de autoridades governamentais e clientes internacionais.

Oito sociedades de classificação estiveram presentes para assinar a certificação de aprovação de tipo do X-DF-M, garantindo que o motor possa ser produzido conforme o design da WinGD por qualquer fabricante autorizado.

É uma grande responsabilidade construir o primeiro motor de qualquer tipo, especialmente um baseado num combustível emergente como o metanol. O nosso primeiro motor a metanol funcionou conforme esperado em todos os testes, e estamos entusiasmados por oferecer a plataforma X-DF-M como uma nova opção para os construtores de navios.

Referiu um porta-voz da CMD que destacou a importância deste desenvolvimento.

Metanol: um combustível sustentável para a transição energética marítima

O metanol, tal como o GNL, pode ser produzido com baixas emissões de carbono, utilizando biomassa ou energia renovável com captura de carbono.

Estes combustíveis representam uma solução viável para a redução da pegada de carbono no transporte marítimo, alinhando-se com estratégias de descarbonização que também incluem alternativas como o amoníaco verde e o e-diesel.

Com o avanço destas opções de abastecimento, espera-se que a transição para combustíveis de baixo ou zero carbono acelere. Segundo a empresa, neste contexto, os seus motores, tanto os monocombustível como os de dupla combustão, continuarão a desempenhar um papel essencial na sustentabilidade do transporte marítimo global.

O futuro da indústria naval: tecnologia e sustentabilidade

A adoção de combustíveis alternativos é essencial para cumprir as regulamentações internacionais sobre redução de emissões. Com soluções como o X-DF-M, os operadores marítimos podem optar por combustíveis sustentáveis e escaláveis, garantindo uma transição ordenada para um futuro neutro em carbono.

Este avanço representa um passo significativo na evolução para uma indústria naval mais ecológica, reforçando o compromisso da WinGD com a inovação em energias renováveis e eficiência energética.