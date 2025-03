iPhone 16e: Apple explica porque não tem MagSafe e resposta não surpreende

O iPhone 16e está finalmente no mercado e as suas capacidades e caraterísticas são agora detalhadas e bem conhecidas. A ausência do MagSafe destacou-se, mas a Apple revelou agora a razão para não estar presente. Acreditam que o público-alvo deste smartphone de gama de entrada de 739 € não está interessado na integração de pequenos ímanes na parte traseira do smartphone.

iPhone 16e não tem MagSafe

O iPhone 16e pode custar 739 euros, mas tem em falta muitas características em comparação com o iPhone 16 de entrada de gama. Uma das mais surpreendentes são os ímanes na parte traseira, que criam os conhecidos e muito usados MagSafe, que permitem ligar carregadores e muitos acessórios dedicados.

Desde o anúncio que a Apple afastou a teoria de que o novo chip C1, o primeiro modem desenvolvido internamente pela Apple, seja o responsável. Segundo o publicado no site DaringFireball, um porta-voz da Apple deu finalmente uma resposta sobre a ausência do MagSafe. Não é um descuido da marca, mas sim, uma escolha deliberada e propositada.

Este porta-voz explica precisamente que "a maioria das pessoas do público-alvo do 16e carregam os seus telefones exclusivamente ligando-os a um cabo de carregamento. Tendem a não utilizar carregamento sem fios e, quando o fazem, podem não se importar que o 16e esteja preso na velocidade de carregamento Qi de 7,5 W”.

Apple explica razão da escolha

Em suma, a Apple continua fiel à sua máxima não oficial: "os nossos utilizadores não se importam, por isso não importa". Por exemplo, o mesmo pode ser dito sobre a presença de um ecrã de 60 Hz em todos os iPhones básicos, enquanto os smartphones Android mais básico integra 120 Hz.

Além disso, embora a Apple tenha certamente razão sobre o público-alvo deste smartphone, sendo sem dúvida dirigido a um público menos familiarizado com a tecnologia do que os smartphones ultrapremium, um problema permanece.

Entende-se complicado justificar a ausência do MagSafe a um preço tão elevado como 739 euros. A Apple encontrou certamente uma forma de poupar dinheiro e aumentar a sua margem, tudo num produto que deverá facilmente vender milhões de unidades.