Mozilla muda de opinião sobre privacidade? Dados de utilizadores podem ser vendidos

A Mozilla sempre se pautou como uma guardiã da privacidade e uma defensora dos utilizadores e dos seus dados. Essa posição parece agora ter mudado, segundo a mais recente atualização. A Mozilla parece ter mudado de opinião sobre a privacidade e os dados de utilizadores podem ser vendidos. Será mesmo assim?

Mozilla muda de opinião sobre privacidade?

A Mozilla retirou a sua promessa de longa data de nunca vender dados pessoais dos utilizadores. Até recentemente, uma FAQ do Firefox declarava orgulhosamente: "Não. Nunca fiz nem nunca farei", quando questionado se vendia dados pessoais dos utilizadores. Uma versão arquivada das FAQ de 30 de janeiro declarava que os produtos Firefox foram expressamente concebidos para proteger a privacidade do utilizador, impedindo a venda de dados, mesmo a anunciantes terceiros. Entretanto, esta promessa definitiva foi removida da versão atual.

Nas Perguntas Frequentes sobre a privacidade de dados atualizadas, a Mozilla esclarece que, embora não venda dados no sentido convencional e não compre dados sobre os seus utilizadores, já não pode dar garantias. Esta alteração é atribuída a certas jurisdições legais que definem a "venda de dados" de forma extremamente ampla. A Mozilla explica agora que quaisquer dados partilhados com parceiros para viabilidade comercial são anonimizados, agregados ou processados ​​através de tecnologias de melhoria da privacidade.

A revisão gerou preocupação entre os utilizadores, com discussões no GitHub e no Reddit a criticar a nova postura. Além disso, os termos de utilização atualizados incluem agora uma cláusula que indica que, ao enviar ou inserir informações através do Firefox, os utilizadores concedem à Mozilla uma licença para usar essas informações. Muitos manifestaram o seu descontentamento, argumentando que direitos tão amplos sobre dados pessoais são inaceitáveis.

Dados de utilizadores podem ser vendidos

Em resposta à reação negativa, a Mozilla tentou tranquilizar os utilizadores. Numa publicação na quarta-feira, a empresa esclareceu que a licença é apenas necessária para facilitar a funcionalidade essencial do browser. Sem esta licença, o Firefox não conseguiria processar informações introduzidas pelos utilizadores para navegar ou interagir com conteúdos online. A Mozilla enfatizou que tal não equivale à propriedade dos dados do utilizador, nem concede à empresa o direito de utilizar os dados para fins para além dos descritos no Aviso de Privacidade.

O Aviso de Privacidade atualizado aborda também o tratamento de dados relacionados com a localização. A Mozilla explicou que quando os utilizadores pesquisam por palavras-chave específicas de um local, esses dados podem ser partilhados com parceiros para fornecer conteúdo recomendado ou patrocinado. No entanto, este processo é concebido para manter o anonimato do utilizador após as sugestões de pesquisa serem fornecidas. Os utilizadores têm também a opção de desativar completamente as Sugestões Patrocinadas na página de Suporte do Firefox.

Esta revisão marca uma mudança significativa na abordagem da Mozilla à privacidade dos dados. Destaca-se a complexa interação entre as definições legais, as expectativas dos utilizadores e os imperativos comerciais de executar um browser moderno.