Alertas de perigo do Google Maps trazem problemas aos utilizadores

A Google tem dado ao Google Maps algumas novidades, em especial para os condutores que usam este serviço como uma ajuda para se orientarem na condução. Estas procuram tornar este processo mais simples e, em especial, para estarem mais orientados. Uma delas é a presença de novos alertas sobre problemas na estrada.

A comunidade de utilizadores está a queixar-se especificamente de um novo recurso do Google Maps. Parece que não está a funcionar bem. Uma das funcionalidades mais esperadas que chegaram recentemente ao Google Maps é a funcionalidade de relatórios de riscos em tempo real na aplicação, que é herdada do Waze.

No entanto, parece que os utilizadores do Google Maps não estão satisfeitos com as novas funcionalidades, especialmente em relação às notificações. Estão a queixar-se de que não funcionam tão bem como deveriam. Entre as queixas mais comuns está a de que as mensagens de confirmação aparecem no ecrã demasiado cedo antes de ocorrer o perigo.

O Google Maps apresenta uma notificação no ecrã quando um perigo anteriormente reportado por outros utilizadores é incluído na sua rota, dando ao condutor tempo suficiente para abrandar e também procurando confirmação para tornar o alerta mais preciso.

Os utilizadores queixam-se que a mensagem de confirmação aparece demasiado cedo e desaparece antes de ser apresentado o alerta correspondente na estrada, ou aparece demasiado tarde, não lhes dando tempo para reagir. Na verdade, muitos utilizadores ignoram simplesmente o alerta para libertar espaço na interface, uma vez que o alerta encobre bastante o tema do mapa.

Uma série de queixas que a Google deve ter em conta para tentar melhorar a questão dos alertas de trânsito numa próxima atualização da sua aplicação de navegação. Curiosamente, estes alertas vêm do Waze, onde a capacidade de fixar relatórios no mapa tem sido uma das suas principais características desde há muito tempo.

Espera-se que a Google receba estas críticas e que melhore novamente o Google Maps. Pode, e deve, alterar a forma como estes alertas surgem e como são mostrados aos utilizadores. Com essa mudança certamente que este serviço se tornará ainda melhor e mais útil para todos.