Escócia quer diminuir as emissões de CO2 e vai cortar nos automóveis

Não é o primeiro país e certamente não será o último a tomar medidas quanto à circulação rodoviária. Isto, porque este é efetivamente um dos aspetos com mais impacto para o meio ambiente, pelas emissões de dióxido de carbono excessivas.

Contrariamente ao que tem vindo a ser feito pelos países, a Escócia pretende reduzir em 20% a utilização de automóveis, em 10 anos, incluindo os carros elétricos.

Escócia quer diminuir fluxo de todos os automóveis

Temos assistido a tomadas de decisão por vários países, a fim de mitigar as emissões de dióxido de carbono produzido pelos carros movidos a combustíveis fósseis. Não sendo este o único problema a precisar de uma solução, é um dos principais fatores poluentes e, por isso, os países tem tomado medidas.

No entanto, os países que até agora se manifestaram neste sentido, tencionam apenas anular o fluxo de automóveis movidos a combustíveis fósseis. Pelo contrário, a Escócia pretende diminuir, em 20%, a circulação de todos os automóveis, numa perspetiva a 10 anos.

Então, para ir ao encontro do objetivo, a secretária do meio ambiente, Roseanna Cunningham, apresentou um plano relativo às alterações climáticas que refere soluções drásticas.

Não temos conhecimento de nenhum outro país que se tenha comprometido com uma transformação tão ambiciosa.

Disse Cunningham.

Plano escocês para redução de emissões não se fica pelos carros

No documento que foi tornado público, é referido um objetivo de reduzir as emissões em 75%, até 2030, tendo em conta os níveis registados em 1990. Aliás, a proposta passa por reduzir em 20% o número de quilómetros percorridos a bordo de qualquer automóvel. Mais, o plano visa também a implementação de mais de 40 políticas, de modo a reduzir as emissões dos gases com efeito de estufa em todos os setores.

Na índole do plano está uma ambição escocesa em liderar uma iniciativa global, uma “aspiração verdadeiramente líder mundial”.

De entre as medidas propostas, destaque para:

Fundo para Tecnologias Energéticas Emergentes, para a captura e armazenamento de hidrogénio e carbono;

Financiamento adicional para autocarros com emissões zero, para acelerar a descarbonização e apoiar a cadeia de abastecimento escocesa;

Criação de florestas, ajudando a melhorar a biodiversidade e criar empregos mais sustentáveis;

Plano para ajudar mais de 1 milhão de casas a ser livres de emissões, até 2030;

Leia também: