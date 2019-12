Emissões de dióxido de carbono nos carros! Quais os números

Qual a quantidade de emissões de dióxido de carbono proveniente dos carros? Será que os veículos elétricos são de facto uma alternativa mais limpa?

O tempo é de reflexão e ação no que diz respeito às emissões poluentes e efeito de estufa, que levam a alterações climatéricas. Conheçam alguns números relativos às emissões de CO₂ nos carros.

A informação é do Parlamento Europeu e revela alguns factos e números relativos às emissões de dióxido de carbono. Segundo a informações, os transportes são responsáveis por quase 30% das emissões de dióxido de carbono na União Europeia, 72% dos quais vêm dos transportes rodoviários.

A UE estabeleceu o objetivo de reduzir as emissões relacionadas com os transportes em 60% até 2050.

Emissões de CO₂ nos transportes estão a aumentar

As emissões de CO₂ provenientes de transportes estão a crescer. Depois de um declínio, em 2017, os novos automóveis emitem, em média, 0,4 gramas de CO₂ por quilómetro a mais do que em 2016.A União Europeia vai introduzir novas metas para as emissões de dióxido de carbono, cujo objetivo é reduzir as emissões perigosas dos novos carros e carrinhas.

As emissões de dióxido de carbono em transportes de passageiros variam significativamente mediante o meio de transporte. Os carros são os maiores poluentes, já que perfazem 60,7% do total das emissões de dióxido de carbono em transportes rodoviários na Europa.

No entanto, os carros estão entre os meios de transporte mais limpos se partilhados e não forem conduzidos por apenas uma pessoa.

Com uma média de 1,7 passageiros por carro na Europa, outros meios de transporte, como os autocarros, são atualmente uma alternativa mais sustentável, revela o documento.

Carros elétricos ganham terreno, mas serão mais sustentáveis?

Segundo o documento, há duas formas de reduzir as emissões de dióxido de carbono nos carros: produzir viaturas mais eficientes e alterar o combustível utilizado. Hoje em dia, a maioria dos carros na Europa usam petróleo (52%). Porém, os carros elétricos têm vindo a ganhar terreno.

A pergunta “Qual a quantidade de dióxido de carbono que um carro produz” deve ter em consideração não apenas as emissões de CO₂ durante o uso do automóvel, mas também as emissões causadas pela sua produção e disposição.

A produção e disposição de um carro elétrico é menos amiga do ambiente do que um carro com motor de combustão interna e os níveis de emissões nos veículos elétricos varia dependendo na forma como a eletricidade é produzida. Portanto, como se prevê que no futuro a eletricidade proveniente de energias renováveis vá aumentar, os carros elétricos vão tornar-se menos prejudicais para o ambiente.

Emissões de dióxido de carbono nos carros