Samsung poderá lançar tablet tripartido e smartphone com ecrã transparente em 2021

O início de 2021 ficará marcado com lançamento do Samsung Galaxy S21 e restante família. Na verdade, sobre estes modelos já pouco há a dizer… até vídeos de unboxing já circulam pela web.

Mas é claro, esse será só um dos lançamentos do ano. A empresa sul-coreana terá mais surpresas e algumas vislumbram-se bastante ousadas para o segmento.

As surpresas da Samsung para o próximo ano

Será em meados de janeiro que a Samsung começará os seus eventos de apresentação de novos dispositivos. O Samsung Galaxy S21 e restante família serão lançados a 14 de janeiro e sobre eles já muito foi escrito e revelado.

Para o resto do ano, devermos contar ainda, neste segmento mobile, com novas propostas dobráveis, nomeadamente os Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3… e quem sabe, versões lite destes modelos. Contudo, poderão estar a ser preparadas surpresas bem mais empolgantes.

Uma publicação nas redes sociais feita por um leaker associado ao mundo mobile, revela dois produtos que poderão marcar a diferença em 2021.

Segundo a publicação, a Samsung poderá lançar um tablet “triple foldable”, ou seja, que se dobra em três partes. Este conceito é algo que já temos visto outras empresas a revelar em pedidos de patentes de design e que, certamente, começará a surgir no mercado em forma de produto final.

Já quanto à outra surpresa é descrita como “transparent display phone”. Tratar-se-á, portanto, de um telefone Samsung com ecrã transparente. Não se sabe bem como tal funcionará mas deverá ser algo semelhante ao que a Xiaomi fez com as suas TVs Mi TV Lux OLED Transparent Edition, mas a uma escala bastante mais reduzida.

2022 e um produto lendário

Mais à frente… talvez em 2022, poderão surgir produtos com ecrã “roláveis”, como aliás também já vimos marcas a apresentar, já com protótipos a funcionar.

Haverá ainda espaço para um produto “lendário” que nunca tenhamos pensado ser possível existir? É deixada ainda essa dica… vamos esperar para ver.