The Unexpected Quest a caminho da Switch

The Unexpected Quest, desenvolvido pelos estúdios Rionix, que já foi lançado para PC, prepara-se agora para chegar à Nintendo Switch.

Trata-se de um jogo de aventura bastante divertido, onde controlamos um grupo de anões.

The Unexpected Quest é um jogo de aventura com algumas pitadas de estratégia e de gestão que fazem dele uma aventura bastante interessante. Isto, especialmente se tivermos em conta que vamos controlar um grupo de anões que, apesar de serem bons trabalhadores, são sempre rezingões.

O jogo decorre num mundo de fantasia onde os nossos anões co-existem com muitos outros personagens diferentes, como gigantes, ogres, aranhas gigantes e muito mais.

Em The Unexpected Quest, o jogador controla um grupo de anões que, após terem encalhado o seu navio, vão-se encontrar numa terra desconhecida e repleta de perigos imprevistos. No entanto, esta terra desconhecida e, ao mesmo tempo, repleta de magia, encontra-se sob a ameaça de uma força estranha…

Cabe aos nossos heróis, a missão de restaurar a paz e ordem neste novo mundo e para isso, vão ter de ir para a batalha quando assim for necessário, enquanto têm também de construir edifícios e cimentar os alicerces da sua nova casa.

Basicamente serão dadas várias missões ao jogador que terá de criar o seu exército e partir para a aventura, desvendando este terreno novo. No entanto, para a criação do exército e da gestão do nosso povo, teremos de criar vários edifícios na nossa aldeia que por sua vez, permitem a criação de items, ferramentas e armas para os nossos anões.

Como em qualquer jogo que tenha mecânicas semelhantes, a recolha de recursos será extremamente importante, pois será com eles que poderemos construir os edifícios e infraestruturas.

Contudo, a construção não se resume à nossa aldeia e em certas ocasiões pode-se tornar criar infraestruturas de apoio, como, por exemplo, pontes sobre rios tumultuosos.

Ah… e como não poderia deixar de ser, tratando-se de anões, também vão haver caças ao tesouro no meio disto tudo.

Esta nova terra é um local colorido e repleto de mistérios. Pelo caminho iremos encontrar montanhas altas, pântanos traiçoeiros, florestas densas… onde, no meio, se encontram aldeias pacatas que são habitadas por personagens que tanto nos podem pedir, como oferecer ajuda.

The Unexpected Quest chega à Nintendo Switch no dia 23 de janeiro do próximo ano.