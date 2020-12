Coronavírus: Reino Unido diz que nova estirpe está “fora de controlo”

A descoberta desta mutação foi revelada pelo ministro da Saúde, Matt Hancock no início da semana, quando na altura já havia casos reportados em 60 cidades. Ontem, pela voz do primeiro-ministro britânico foi confirmada a existe deste nova estirpe do coronavírus.

O Presidente do Conselho Europeu já convocou reunião de urgência devido à nova variante do vírus.

Segundo foi referido pelas autoridades de saúde do Reino Unido, esta nova mutação do Coronavírus tem tendência a propagar-se mais rápido, o que aumenta a velocidade de contágio.

O Reino Unido diz que a propagação desta nova estirpe está “fora de controlo”.

Estirpe VUI-202012/01 do coronavírus está fora de controlo

Os representantes dos 27 estados-membros vão reunir-se já este domingo por videoconferência para falar sobre a nova estirpe do coronavírus.

O presidente do Conselho Europeu convocou uma reunião de urgência com os representantes dos 27 estados-membros. Vários países como a Holanda, Bélgica e Itália já suspenderam as ligações aéreas e ferroviárias com o Reino Unido.

No sábado, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou ao país o agravamento das restrições por causa da nova variante VUI-202012/01, que os médicos dizem ser 70% mais contagiosa, revela a TSF. A 13 de dezembro existiam já 1108 casos detetados com esta variante.

O primeiro-ministro britânico pediu à população que fique em casa e o Reino Unido volta ao confinamento geral. As novas restrições entram já em vigor às 00h deste domingo.

Em território nacional ainda não foi identificada esta nova variante, tal como confirma o Instituto de Saúde Ricardo Jorge.

