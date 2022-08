Foram vários meses de especulação e rumores, que apontavam como certa a entrada da Audi na Fórmula 1. Este fabricante tem muito para trazer para este desporto automóvel e por isso a marca quer agora abraçar este novo desafio e trazer assim todo o seu conhecimento.

O anúncio oficial fi finalmente feito e a Audi revelou os seus planos para os próximos anos. A chegada da marca à Fórmula 1 acontece em 2026, mas não como muitos esperavam. Nesse momento será uma fornecedora de motores híbridos.

Uma novidade excelente para os fãs da Audi

Sendo uma empresa com uma posição única no mercado automóvel, a Audi quer estar presente onde toda a principal ação acontece. Esta marca do grupo Volkswagen abraça assim um novo desafio e torna-se uma parte importante da Fórmula 1, ao poder apresentar-se como fornecedora de motores que nessa altura vão ser híbridos.

O compromisso da Audi é que irá ter um novo motor híbrido dedicado a esta competição, sendo criado nas suas instalações em Neuburg. A marca revelou que foram as alterações técnicas aplicadas pela FIA, dedicadas a reduzir os custos e melhorar a sustentabilidade, que a levaram procurar uma posição na Fórmula 1.

Vai fornecer motores híbridos para outras equipas

Com planos bem definidos para ser neutra até ao ano de 2030, a Audi quer assim contribuir para o panorama com esta sua aposta neste desporto. Assim, será uma das impulsionadoras da mudança que a IFA quer colocar no seu desporto principal, forçando as marcas a reduzir a poluição e a serem mais eficientes.

As novas especificações FIA exigem um motor V6 projetado para funcionar com uma mistura de combustível mais sustentável0. Associado a este deverá existir um motor elétrico de 400kW com uma potência de cerca de 544 cavalos de potência. Este acabará por ser tão poderoso como o próprio V6 presente.

A Audi acrescentou que o seu projeto será liderado por Adam Baker, que já atuou como diretor de segurança da FIA, e teve passagens pela Cosworth e pela BMW. O resto da equipa será anunciado até ao final do ano, mas tudo aponta para que este motor e a presença da marca na Fórmula 1 é já um dado adquirido.

Com ou sem uma equipa oficial na Fórmula 1?

Esta chegada vem colocar um ponto final nos rumores que vinham a ser apresentados há vários meses. Falta ainda responder à questão da presença de uma equipa da Audi. Fala-se que a marca deverá comprar uma participação maioritária na Sauber, que corre atualmente com as cores da Alfa Romeo. Resta saber se este passo será dado ou não.

A chegada da Audi à Fórmula 1 é uma jogada importante para a marca. Vai conseguir mostrar toda a sua capacidade e dar a este desporto um novo fôlego. Do que se sabe, esta não deverá ser a única a entrar, esperando-se notícias da Porsche, que deverá seguir o mesmo caminho, de forma isolada.