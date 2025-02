Donos de Teslas estão a esconder os logótipos dos carros com medo de serem vandalizados

Recentemente, imagens partilhadas no Reddit revelaram uma tendência curiosa, e preocupante, entre alguns proprietários de carros da Tesla: a substituição dos logótipos originais por os de outras marcas. O motivo por detrás desta prática parece estar relacionado com o receio de vandalismo, impulsionado pela crescente controvérsia em torno do CEO e um dos fundadores da marca, Elon Musk.

Musk tem sido alvo de críticas devido à sua postura política e ao seu envolvimento com figuras da extrema-direita, o que levou alguns proprietários a procurarem distanciar-se da sua imagem pública.

O crescimento da Tesla na indústria dos elétricos

A indústria automóvel elétrica tem registado um crescimento exponencial nos últimos anos, impulsionada pela crescente consciência ambiental, avanços tecnológicos e incentivos governamentais para uma mobilidade mais sustentável. A Tesla posicionou-se como líder incontestável deste mercado.

De acordo com a Associação Internacional de Veículos Elétricos, em 2024 foram vendidos globalmente cerca de 14 milhões de viaturas elétricas, representando um crescimento de 35% face ao ano anterior. A Tesla foi responsável por aproximadamente 1,8 milhão dessas unidades, garantindo uma quota de mercado mundial de cerca de 13%.

Mas existe uma controvérsia gigante em torno da marca e dos seus proprietários

Ao que parece, alguns donos de Teslas estão a tentar esconder que possuem veículos da marca. Alguns exemplos são um Tesla Cybertruck identificado como um Toyota e, mais antigo, um Model S com o logótipo da Mazda na traseira.

Nos fóruns online, os utilizadores sugerem que esta atitude pode ser um reflexo do afastamento de alguns consumidores em relação à imagem de Elon Musk, devido às suas ligações políticas e a polémicas recentes.

Alguém tem medo de ser vandalizado.

Comentou um utilizador do Reddit.

Comment

byu/Sponsorspew from discussion

inmildlyinteresting

Em Londres, vários utilizadores relatam ter visto Teslas sem qualquer logótipo, especulando que os proprietários os tenham removido por receio de ataques. Este medo não é infundado, uma vez que a marca tem sido alvo de atos de vandalismo, incluindo grafitti e projeções de imagens de Adolf Hitler na fábrica da Tesla em Berlim.

Embora este fenómeno tenha agora ganho maior destaque, a alteração dos logótipos dos Teslas não é uma prática nova. Muitos proprietários já o faziam, quer como uma brincadeira, quer para se diferenciarem dos restantes condutores da marca.

A recente onda de vandalismo contra Teslas encaixa-se numa tendência mais ampla de consumidores que, em momentos de polarização política ou social, sentem a necessidade de dissociar-se de determinadas marcas.

Casos semelhantes ocorreram no passado, como protestos a produtos da Coca-Cola devido à perceção de apoio a Donald Trump, levando alguns consumidores a optarem por marcas concorrentes como a Pepsi.

Leia também: