Google vai continuar a atualização de mapas do Street View em Portugal e no resto da Europa

Quando revelou o Street View no Google Maps, a gigante das pesquisas mudou completamente este serviço. Mostra o mundo de uma forma diferente e que qualquer um pode explorar. Agora, e para melhorar ainda mais esta proposta, a Google revelou que vai renovar as imagens do Street View e oferecer ainda mais. Portugal está na lista dos países onde isso vai acontecer.

A Google anunciou que irá continuar a atualizar a funcionalidade Street View em Portugal, com novas imagens panorâmicas a serem recolhidas em várias cidades e estradas do país. O objetivo é manter o Google Maps o mais atualizado e preciso possível.

Ao ter presente estas novas imagens, que vão manter o máximo de qualidade possível, o Google Maps quer continuar a oferecer o máximo aos utilizadores. Com isso, vai permitir aos utilizadores explorarem virtualmente as ruas, bairros e cidades portuguesas com imagens de alta qualidade e o máximo detalhe.

Até ao final de outubro de 2025, os carros do Street View da Google percorrerão diversas localidades, principalmente nas regiões norte e centro de Portugal Continental. As novas imagens irão substituir as antigas, garantindo uma representação mais atualizada do país no Google Maps.

O Street View, uma funcionalidade popular disponível em mais de 100 países, permite aos utilizadores explorarem virtualmente uma área através de imagens panorâmicas de 360º ao nível da rua. Esta funcionalidade está disponível no Google Maps, Google Earth e Google Maps para dispositivos móveis.

A Google garante que a privacidade dos utilizadores é uma prioridade. Antes de publicar qualquer imagem, a empresa aplica tecnologia de desfocagem para ocultar rostos de pessoas e matrículas de carros, protegendo a identidade dos indivíduos.

Para além disso, qualquer pessoa pode solicitar a remoção de uma imagem ou reportar um problema através da opção "Comunicar um Problema" disponível em cada imagem. Mais informações sobre o Street View e a localização atual dos carros da Google podem ser encontradas no website oficial do projeto.