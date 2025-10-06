PplWare Mobile

Design das maçanetas da Cybertruck da Tesla matou uma jovem de 19 anos, segundo os pais

· Motores/Energia 5 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Eduardo says:
    6 de Outubro de 2025 às 09:40

    Porque é que os EVs ainda não têm uma pequena bateria na zona do porta-luvas para entrar em funcionamento quando a bateria principal é desligada? Basta ser usada como recurso para que o sistema desbloqueie as portas automaticamente.
    Ou melhor, que assim que detete um acidente/incêndio, desbloqueie as portas automaticamente antes de desligar o sistema/bateria.

    Assim é só parvo EVs com sistema lock elétrico.

  2. Max says:
    6 de Outubro de 2025 às 10:00

    Teve que vir o regulador chinês a obrigar a que:
    – os fechos interiores das portas eletrónicos têm que ser também alavancas mecânicas para abertura manual das portas. Só assim deixa de morrer gente por não encontrar o fecho mecânico da porta, mais ou menos escondido nos Tesla, quando o eletrónico não funciona e ficam fechdos dentro do carro – ou seja, quando a bateria se esgota ou em caso de acidente. E não venham com histórias que “O sistema da Tesla é mais seguro para os meus netos que vão no banco de trás que assim não conseguem abrir a porta” – o fecho centralizado de portas já existe há muito tempo, não é preciso andar a esconder a alavanca para a abertura manual de portas.
    – do lado de fora os fechos deixam de ser embutidos (e com diferentes forma de pressão para os soltar).
    É só génios na Tesla e nos reguladores que autorizam estes crimes. Teve que vir o chinês.

  3. Tug@Tek says:
    6 de Outubro de 2025 às 10:08

    Em caso de acidente, todos os mecanismos eletrónicos, que se possam colocar poderão falhar.
    Em meu entender nenhum veículo devia ser comercializado se não cumprisse 3 premissas para mim básicas.
    1 – Sistema de abertura de portas interior e exterior não eletrónico
    2 – Vidros laterais que se partam com facilidade.
    3- Obrigatoriedade de existência no interior do veículo, e com fácil acesso, martelo para quebrar vidros e cortar cinto de segurança.

  4. Factos says:
    6 de Outubro de 2025 às 10:08

    Já é estúpido ter uma cybertruck e ainda é mais estúpido ter um drogado a conduzir. Mas ainda consegue ser mais estúpido, uma garota de 19 anos deixarse ser conduzida com estas red flags. Mas no mundo de chamar as atenções, vale tudo. Agora virem com processos contra a Tesla, é mesmo de “americans”.

