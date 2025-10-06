Design das maçanetas da Cybertruck da Tesla matou uma jovem de 19 anos, segundo os pais
Em mais um caso que alega defeitos nos modelos da Tesla, a fabricante está a ser processada pelos pais de uma jovem, que terá morrido após um acidente, no ano passado. A Cybertruck, onde seguiam quatro passageiros, colidiu com uma árvore e pegou fogo, deixando-os presos e impedindo-os de escapar.
No dia 27 de novembro do ano passado, durante o fim de semana de Ação de Graças, Krysta Tsukahara, uma estudante universitária de 19 anos, estava de visita à família, quando a Cybertruck bateu numa árvore e pegou fogo, de acordo com um relatório da polícia rodoviária da Califórnia.
Documentos judiciais revelam que o incidente envolveu quatro passageiros que, quando a energia das portas elétricas da pick-up foi desligada pelo fogo, ficaram presos dentro do veículo, sem forma de escapar.
Num processo apresentado, agora, pelos pais de Krysta Tsukahara, no tribunal superior do condado de Alameda, o design das maçanetas das portas da Cybertruck é o responsável pela morte da jovem.
Dentro do veículo, quando a eletricidade é cortada, a única forma de sair pela porta traseira é puxando um cabo que fica por baixo de um forro sob o compartimento de armazenamento da porta, de acordo com um relatório da Bloomberg.
Do lado de fora do veículo, por sua vez, as portas permanecem trancadas e as maçanetas embutidas dificultam o acesso dos socorristas ao interior, conforme citado pelo The Guardian.
O design deste veículo falhou com a Krysta. Não havia nenhuma função manual acessível ou controlo de emergência para ela escapar.
Alegou Roger Dreyer, advogado que representa a família da jovem.
Pais culpam Cybertruck, descrevendo a morte da jovem como "evitável"
Segundo a ação judicial, "a Tesla foi repetida e diretamente avisada de que a sua dependência de sistemas eletrónicos de portas criava um sério risco de aprisionamento".
Conforme alegado, "proprietários, transeuntes e socorristas documentaram casos em que os ocupantes de veículos Tesla sobreviveram às forças do acidente, mas não conseguiram escapar quando a energia elétrica falhou e ocorreu um incêndio".
Na noite do acidente, um amigo que seguia a Cybertruck noutro veículo terá visto o acidente, de acordo com várias reportagens. Apesar de ter tentado salvar os passageiros, quebrando uma janela da pick-up, apenas conseguiu retirar um deles.
Numa morte que os pais da jovem descrevem como "evitável", a ação judicial alega que Krysta Tsukahara não sofreu trauma físico devido à colisão da Cybertruck com a árvore, mas que morreu por inalação de fumo e queimaduras, que ocorreram por não ter conseguido sair do veículo.
Entretanto, a família de Tsukahara está a processar o espólio do motorista, Soren Dixon, que morreu, também, no acidente. No momento da colisão, este estava sob a influência de álcool, cocaína e anfetaminas, segundo o relatório do médico legista do condado de Alameda.
Porque é que os EVs ainda não têm uma pequena bateria na zona do porta-luvas para entrar em funcionamento quando a bateria principal é desligada? Basta ser usada como recurso para que o sistema desbloqueie as portas automaticamente.
Ou melhor, que assim que detete um acidente/incêndio, desbloqueie as portas automaticamente antes de desligar o sistema/bateria.
Assim é só parvo EVs com sistema lock elétrico.
porque era mais uma bateria para explodir, e ainda por cima em cima das pessoas
Teve que vir o regulador chinês a obrigar a que:
– os fechos interiores das portas eletrónicos têm que ser também alavancas mecânicas para abertura manual das portas. Só assim deixa de morrer gente por não encontrar o fecho mecânico da porta, mais ou menos escondido nos Tesla, quando o eletrónico não funciona e ficam fechdos dentro do carro – ou seja, quando a bateria se esgota ou em caso de acidente. E não venham com histórias que “O sistema da Tesla é mais seguro para os meus netos que vão no banco de trás que assim não conseguem abrir a porta” – o fecho centralizado de portas já existe há muito tempo, não é preciso andar a esconder a alavanca para a abertura manual de portas.
– do lado de fora os fechos deixam de ser embutidos (e com diferentes forma de pressão para os soltar).
É só génios na Tesla e nos reguladores que autorizam estes crimes. Teve que vir o chinês.
Em caso de acidente, todos os mecanismos eletrónicos, que se possam colocar poderão falhar.
Em meu entender nenhum veículo devia ser comercializado se não cumprisse 3 premissas para mim básicas.
1 – Sistema de abertura de portas interior e exterior não eletrónico
2 – Vidros laterais que se partam com facilidade.
3- Obrigatoriedade de existência no interior do veículo, e com fácil acesso, martelo para quebrar vidros e cortar cinto de segurança.
Já é estúpido ter uma cybertruck e ainda é mais estúpido ter um drogado a conduzir. Mas ainda consegue ser mais estúpido, uma garota de 19 anos deixarse ser conduzida com estas red flags. Mas no mundo de chamar as atenções, vale tudo. Agora virem com processos contra a Tesla, é mesmo de “americans”.