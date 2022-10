Delta Airlines investirá $200 milhões para criar um serviço de táxi aéreo para o aeroporto

A Delta Airlines vai juntar-se à Joby Aviation para criar um serviço de táxi aéreo que transportará passageiros de sua casa até ao aeroporto. A empresa prevê um investimento de 200 milhões de dólares e a criação de um serviço disponível em vários pontos das cidades a que chegar.

Nenhuma das empresas revelou quando pretendem lançar o serviço.

A Delta Airlines anunciou que vai investir na Joby Aviation, uma companhia aérea pioneira do desenvolvimento de táxis aéreos elétricos. O objetivo passa por criar um serviço “casa-aeroporto”, utilizando aeronaves de aterragem e descolagem vertical (eVTOL) de cinco lugares.

Embora o investimento inicial seja de 60 milhões de dólares, a Delta Airlines revelou que o valor pode chegar aos 200 milhões, caso a empresa atinja determinados objetivos.

Inicialmente, apenas Nova Iorque e Los Angeles receberão o serviço. No entanto, de seguida, outras cidades deverão começar a recebê-lo também, tendo sempre em conta que será um serviço exclusivo nos Estados Unidos da América e no Reino Unido, durante pelo menos cinco anos. Eventualmente, a decisão poderá ser a de prolongar essa exclusividade.

Durante uma conferência, o CEO da Joby Aviation JoeBen Bevirt explicou que uma viagem de Manhattan para o Aeroporto JFK, que pode demorar entre 50 minutos e uma hora, quando se viaja de carro ou de metro, poderá demorar apenas 10 minutos a bordo de um dos táxis de cinco passageiros da empresa. Esta rapidez, a par de uma “vista realmente espetacular”.

Apesar de nenhuma das empresas ter dado uma data para o lançamento do serviço, a Joby Aviation disse que pretende lançá-lo em 2024. Além disso, não explicaram como será cobrada a tarifa do serviço.

Não pretendemos ser um operador; vamos trabalhar com Joby, que vai ser o nosso operador. E, assim, toda a nossa atenção e foco está realmente em proporcionar uma grande experiência ao cliente e fornecer a infraestrutura aeroportuária.

Explicou Bastian, durante uma conferência de imprensa.

Os táxis aéreos ainda não são uma realidade e, por isso, ainda enfrentam uma série de desafios técnicos e regulamentares. Além de estarem associados a investimentos muito altos, estes desafios são também um entrave significativo à sua implementação. No caso deste projeto da Delta Airlines, com a Joby Aviation, mais do que o conceito de táxi aéreo, está também associado o investimento na rede de "vertiports" (infraestrutura para funcionamento do serviço), bem como à atribuição de licenças.

Leia também: