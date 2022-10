Trailer de lançamento revelado para Gotham Knights

Tal como tivemos oportunidade de revelar (aqui, aqui ou aqui), Gotham Knights está a poucos dias do seu lançamento.

E com o aproximar do momento esperado por muitos fãs deste rico universo, a Warner Bros. Games e a DC revelaram finalmente o seu trailer de lançamento. Venham vê-lo conosco.

Os fãs do Universo de Batman (e não só) encontram-se a contar os dias para o lançamento de Gotham Knights, a próxima aventura que decorre em Gotham City mas que, infelizmente, não apresenta Batman como herói.

Aliás, Gotham Knights traz-nos um conjunto de novos heróis (alguns já são nossos conhecidos) que têm como função a de manter a ordem e justiça na cidade do Homem-Morcego. Após a morte de Batman, a cidade caiu no caos e a corrupção encontra-se impregnada por todo o lado.

O trailer de lançamento de Gotham Knights já foi dibulgado. Vejam de seguida:

Com uma cidade de Gotham praticamente aberta à exploração (open-world), os novos heróis (Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin) terão pela frente vários adversários diferentes e que proporcionarão desafios distintos. Um novo trailer de jogabilidade revelado também recentemente (ver abaixo), mostra-nos um pouco dessa adrenalina e ação que a missão de proteger Gotham City exigirá.

Este trailer mais recente mostra-nos os "novos" heróis, Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin em ação, à medida que enfrentam o emergente submundo criminoso de Gotham City, com um olhar mais detalhado a alguns do mais infames Super Vilões da DC que os jogadores irão enfrentar em Gotham Knights, incluindo Mr. Freeze, Harley Quinn, Clayface e a misteriosa Court of Owls.

Podemos ainda ver algumas manobras, ataques e acessórios que os nossos heróis têm ao seu dispor para derrubar os diferentes inimigos, enquanto jogam com um amigo no modo cooperativo online, por exemplo.

Gotham Knights tem data de lançamento prevista para 21 de outubro de 2022, para PlayStation 5, Xbox Series X e PC.