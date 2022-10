Xiaomi: a nova Smart Band 7 Pro, o Redmi Pad e o smartphone Redmi A1 de baixo custo

Os lançamentos de produtos Xiaomi para a Europa aconteceram na semana passada e um dos destaques foi para a nova Smart Band 7 Pro que já traz um sistema de navegação por satélite, para guardar percursos sem que seja necessário o smartphone por perto. Além desta novidade, foram ainda apresentados smartphones de topo, aspiradores inteligentes, um tablet, earbuds, tudo produtos de grande qualidade. Mas há mais novidades Xiaomi a chegar ao mercado nacional.

O smartphone Redmi A1 é uma proposta de baixo custo, disponível por cerca de 100 €.

Redmi A1/Redmi A1+ - um smartphone de baixo custo

Ter um smartphone por cerca de 100 € é o desejo de muitos consumidores e as propostas até são bastantes. No entanto, existe muito smartphone barato com especificações bastante abaixo das aceitáveis, escondidos normalmente atrás de uma grande marca.

Os novos modelos Redmi, os Redmi A1 e Redmi A1+, surgem como propostas equilibradas no segmento. O que os distingue apenas é a inclusão de um sensor de impressões digitais na traseira do modelo A1+. Todas as outras especificações são iguais entre eles.

O Xiaomi Redmi A1 conta com um ecrã de 6,52" com resolução HD+ de 1600 x 720 píxeis, contando com um notch em forma de gota. Este smartphone é alimentado por um processador eficiente Helio A22 da MediaTek, com memória LPDDR4x RAM e armazenamento interno eMMC 5.1.

Destaque ainda para a câmara traseira dupla de 8 MP mais uma lente auxiliar QVGA com uma matriz de pixels ativa de 248 x 328. A câmara frontal é de 5 MP. Já a bateria é de 5000 mAh com carregador 10 W incluído na caixa, tem porta áudio jack de 3,5 mm, dual-SIM (4G LTE), Bluetooth 5.0 e GNSS.

Está disponível nas cores Light Blue, Classic Black, e Light Green, nas versões de 2 GB + 32 GB e 3 GB + 32 GB, com possibilidade de expansão de armazenamento até 1T com cartão microSD.

O smartphone Xiaomi Redmi A1 pode ser adquirido partir de 101 € (IVA incluído), utilizando o cupão de loja. A promoção é válida até ao próximo dia 14 de outubro.

Sobre o tablet Redmi Pad

O Redmi Pad foi o mais recente tablet lançado pela Xiaomi para o mercado internacional e é um dos que apresenta uma melhor relação entre preço e qualidade. O Redmi Pad está disponível a partir de 265€ (IVA incluído), utilizando o cupão de loja.

Este tablet já oferece, por exemplo, um ecrã com taxa de atualização até 90 Hz e um sistema de som com quatro altifalantes com suporte para Dolby Atmos. Além disso, a bateria de 8000 mAh carrega a 18 W e a Xiaomi garante uma autonomia até 26 horas de utilização.

Principais especificações

Ecrã: 10.61" FullHD com taxa de atualização até 90 Hz

10.61" FullHD com taxa de atualização até 90 Hz Processador: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 Armazenamento e memória: 3GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GB

3GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GB Sistema operativo: Android 12 com MIUI para tablet

Android 12 com MIUI para tablet Câmaras: 8MP (frontal e traseira)

8MP (frontal e traseira) Ligações: Bluetooth 5.3; Wi-Fi 5 2.4GHz/5GHz; USB-C

Bluetooth 5.3; Wi-Fi 5 2.4GHz/5GHz; USB-C Outros: 4 speakers e Dolby Atmos

Redmi Pad

Sobre a Xiaomi Smart Band 7 Pro

A Xiaomi Smart Band 7 Pro vem equipada com um ecrã retangular AMOLED de 1,64" de alta resolução ainda mais amplo e com funcionalidade de brilho automático.

Desde a monitorização do sono até ao rastreio desportivo, a nova Xiaomi Smart Band 7 Pro reconhece mais de 110 modos desportivos e vem com o sistema GNSS (Global Navigation Satelite System) integrado que permite um posicionamento mais rápido e um rastreio de rotas mais preciso, tornando-o no equipamento ideal para todos os entusiastas de desportos em movimento.

Este dispositivo apresenta uma resistência 5ATM , uma autonomia de bateria até 12 dias e ajuda-o a receber qualquer chamada e mensagem, a qualquer hora, em qualquer lugar.

No que diz respeito ao design, o dispositivo tem mais de 150 mostradores, 2 cores e 8 opções diferentes de bracelete. O seu preço começa nos 90,46 € (IVA incluído), utilizando o cupão de loja. A promoção é válida até ao próximo dia 14 de outubro.

Está ainda a decorrer, também até ao final do próximo dia 14 de outubro, uma promoção da Xiaomi denominada Dia da Marca. Poderá obter códigos de desconto e adquirir muitos produtos ao melhor preço.