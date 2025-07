Das quase 130 marcas de carros elétricos na China, só 15 deverão sobreviver, diz relatório

A China tem o maior mercado automóvel do mundo, especialmente no que diz respeito a veículos de novas energias (NEV - new energy vehicles) - ou seja, veículos elétricos e híbridos, incluindo carros totalmente movidos a bateria e carros híbridos plug-in. Uma vez consolidadas no seu mercado doméstico, as marcas têm decidido expandir-se globalmente, chegando a novos países e clientes. Apesar do crescimento atual, um novo relatório prevê que das quase 130 fabricantes de carros elétricos, apenas 15 deverão sobreviver até 2030.

A crescer em várias frentes, é no mercado automóvel que a China se tem destacado, com as vendas e a adoção de veículos de novas energias, particularmente, a surpreenderem.

A par disso, em especial na última década, o país conheceu um largo leque de novas marcas, que procuram ganhar relevância no mercado doméstico e, em alguns casos, expandir-se globalmente.

Agora, um relatório produzido pela consultora global AlixPartners afirma que, das 129 fabricantes de automóveis elétricos atuais, na China, é possível que apenas cerca de 15 permaneçam em atividade até 2030.

De facto, na China, a concorrência entre as fabricantes de automóveis é feroz, tendo já resultado numa guerra de preços. Com a consolidação do mercado, conflitos como este poderão eliminar alguns nomes, à exceção dos mais competitivos.

À medida que o crescimento desacelera no mercado interno e as barreiras comerciais globais aumentam, as fabricantes chinesas de veículos elétricos devem concentrar-se na construção de marcas fortes, no investimento em tecnologias avançadas, como a condução autónoma, e na localização de operações em mercados internacionais importantes.

Opinou Stephen Dyer, líder asiático da prática automóvel e industrial da AlixPartners, acrescentando que "somente aqueles que conseguirem adaptar-se rapidamente, expandir com eficiência e navegar pelos ventos contrários domésticos e globais continuarão a prosperar no cenário mundial".

15 de 129 fabricantes de NEV com viabilidade financeira

Segundo o relatório, o mercado de NEV da China passará por uma consolidação notável à medida que for amadurecendo, com apenas as marcas mais competitivas a terem sucesso nos próximos anos.

Citando a AlixPartners, das 129 marcas a vender NEV em 2024, apenas 15 deverão atingir viabilidade financeira até 2030, conquistando três quartos da participação total no mercado desta categoria de veículo.

Para enfrentarem os desafios que se avizinham, o relatório da consultora identificou duas ações fundamentais a serem adotadas pelas fabricantes de automóveis: