Combustíveis aumentam! Carga fiscal passará a ser de 34 cêntimos…

Tal como já tínhamos informado na sexta-feira, os combustíveis sobem esta semana. De relembrar que na sexta-feira, o Governo reviu a redução da carga fiscal, que passará a ser de 34 cêntimos por litro de gasóleo e de gasolina.

Combustíveis: Gasóleo passará a custar 1,556e/l e gasolina 1,678 euros por litro

De acordo com as previsões, o litro de gasóleo simples vai custar mais 3,5 cêntimos. Já a gasolina, o preço deverá aumentar um cêntimo. No entanto, estes preços podem sofrer ainda alterações tendo em conta que a redução da carga fiscal este mês será menor do que em fevereiro, segundo refere a RR.

Tendo em conta os novos valores, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,556 euros por litro de gasóleo simples e 1,678 euros por litro de gasolina simples 95.

De relembrar que a carga fiscal, em fevereiro, era de 35,9 cêntimos por litro de gasóleo e 34,8 cêntimos por litro de gasolina. Assim sendo, os preços podem subir ainda mais, uma vez que a carga fiscal em fevereiro era menor comparativamente a março.

Com os novos dados das Finanças, os valores apontados pelo setor terão de ser revistos em alta. O ministério liderado por Fernando Medina justifica a redução nos descontos no ISP na gasolina e no gasóleo com "a evolução dos preços dos combustíveis verificada nas últimas semanas", revela a RR.

