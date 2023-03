Discos SSD de até 300 TB podem chegar ao mercado até 2026

No que respeita ao armazenamento de dados, é notória a atual preferência dos consumidores pelos discos SSD em vez dos tradicionais HDDs. E sendo este um segmento em constante evolução, as mais recentes informações indicam que poderemos ter no mercado discos SSD com uma capacidade de até 300 TB até ao ano de 2026.

SSDs de 300 TB podem chegar até 2026

As últimas notícias indicam que a fornecedora Pure Storage, responsável pela distribuição de equipamentos de armazenamento e memória, estima que a capacidade do Direct Flash Module (DFM) possa aumentar em até seis vezes até ao ano de 2026. Ou seja, a expetativa é que os discos SSDs do futuro possam oferecer aos consumidores uma capacidade de armazenamento de 300 TB. E para esta evolução serão fundamentais os avanços realizados ao nível da 3D NAND que visam permitir integrar mais camadas nos chips.

Numa entrevista ao site Block & Files, Alex McMullan, responsável pela tecnologia da Pure Storage, referiu que este aumento pode acontecer até mais cedo do que seria esperado. O executivo acrescenta que "o nosso plano para os próximos anos é levar a nossa postura competitiva de HDs a um novo patamar. Hoje estamos a enviar drives DFM de 24 TB e 48 TB. Podem esperar um anúncio nosso na conferência Accelerate sobre um maior tamanho do espaço ainda, enquanto a nossa ambição é a de alcançar os 300 TB de capacidade, durante ou antes de 2026".

Portanto, a Pure Storage acredita que daqui a apenas alguns anos, os discos SSD terão cerca de 400 a 500 camadas, quando atualmente estas unidades de estado sólido contam com cerca de 112 a 160 camadas. "Todos os fabricantes deste componente pretendem um caminho onde possam trabalhar com 400-500 camadas nos próximos cinco anos", refere McMullan.

A empresa projeta os seus próprios SSDs para marcas como a FlasArray e FlashBlade. Recordamos que na nossa recente questão semanal, 87% dos nossos leitores indicaram que os discos SSD são a melhor escolha atualmente.