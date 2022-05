Clássica “Pão de Forma” da Volkswagen transformada num monstro todo-o-terreno

Há sessenta anos, a carrinha clássica Volkswagen Type 2 T1 deixou a fábrica da empresa em Hanôver para as mãos de um comprador na Áustria. Não passou muito tempo a rodar pelo país como uma carrinha "normal", até que chegou às mãos de um mecânico austríaco, Kurt Kretzner. Ele transformou-a em algo completamente diferente.

Kurt Kretzner fabricou um monstro todo-o-terreno, depois de quatro anos a desenhar e construir aquilo que ficaria conhecido como Half-track Fox.

Volkswagen Half-Track Fox, a Pão de Forma com atitude de duro

A equipa que mexeu nesta Pão de Forma produziu uma fantástica carrinha Volkswagen modificada, tipo desportiva de quatro eixos. Os dois à frente, com pneus de 14 polegadas, conduzem o veículo, enquanto que o par na traseira possui um mecanismo de ação por corrente que transforma as rodas de 13 polegadas em lagartas.

A configuração permite que a carrinha tenha um círculo de viragem de cerca de 10 metros.

A ideia do austríaco foi adaptar o icónico veículo alemão para "um ajudante ideal para todos: guardas de cabanas de montanha, caçadores, silvicultores, médicos, engenheiros de manutenção para elevadores de esqui, mastros de televisão e rádio, condutas e afins".

Isto foi o que Kretzner escreveu para descrever o seu produto. Segundo o mecânico, a ideia de produzir algo neste sentido surgiu porque ele "não conseguia encontrar o veículo com que sonhava. Por isso, decidi ser eu próprio a construí-lo".

Kretzner equipou cada pneu com um travão e instalou um diferencial automático de deslizamento limitado, para ajudar a gerir a potência, que não é muita, diga-se. O Type 2 T1 modificado recebeu a sua potência de um motor de 1,2 litros, conseguindo apenas 33 cavalos de potência (25 quilowatts). Tinha uma velocidade máxima de apenas 90 km por hora (35 kilowatts por hora).

Embora apenas um Half-Track Fox ainda esteja "vivo", acredita-se que Kretzner tenha construído um segundo. No entanto, apenas esta carrinha foi encontrada. Depois de Kretzner a ter construído, desapareceu durante vários anos antes de acabar no Museu Porsche em Gmünd, Áustria. Acabou então nas mãos do Bullikartei e.V., uma sociedade de amantes de Bulli de primeira geração.

O grupo começou a reabilitar a carrinha em 2005, mas o esforço falhou.

O Half-Track Fox caiu na posse da Volkswagen Commercial Vehicles em finais de 2018. A equipa iniciou um processo completo de restauro na Pão de Forma, a carroçaria exterior foi reparada e pintada em cor laranja mate.

A VWCV deu aos seus designers liberdade criativa sobre o interior. Nada melhor que voltar às origens e a madeira de faia e pinho foi utilizada em toda a cabina. O Half-Track Fox fez um passeio oficial em fevereiro deste ano, atravessando a neve com facilidade.