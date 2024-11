CATL, gigante chinesa das baterias para carros elétricos, quer vir para a Europa

Com um império erguido na China, a Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) quer crescer na Europa, com uma empresa de reciclagem de baterias. A empresa de baterias é especialista no desenvolvimento de baterias de iões de lítio para carros elétricos e de sistemas de armazenamento de energia.

O diretor regional da CATL para a Europa, Jason Chen, afirmou que estão a decorrer conversações com os governos europeus, incluindo o da Hungria, para determinar potenciais localizações para as instalações de uma fábrica de reciclagem de baterias. A empresa pretende realizar operações de reciclagem localmente para apoiar os seus processos de fabrico europeus.

Segundo a Bloomberg, o negócio da reciclagem de baterias na Europa está a ser considerado, enquanto a empresa se prepara para a produção de células de bateria na sua próxima fábrica, em Debrecen, na Hungria. Esta deverá começar a funcionar no final de 2025.

CATL quer estimular a indústria local na Europa

Além da reciclagem, a CATL está em conversações com fornecedores regionais, de modo a garantir matérias-primas na Europa. O projeto de reciclagem poderá envolver colaborações com empresas locais existentes ou com a filial da CATL, a Guangdong Brunp Recycling Technology.

Conforme avançado pela Cars News China, a futura fábrica da CATL na Hungria representa o investimento mais significativo da empresa chinesa na Europa. Prevê-se que a primeira fase da infraestrutura produza 40 GWh de capacidade de bateria por ano, com planos para aumentar para 100 GWh.

Mais do que isso, espera-se que o projeto empregue até 3000 funcionários, sendo dada preferência a contratações locais.

Ainda que não tenham sido finalizados acordos com a Europa, os planos da CATL surgem numa altura em que o bloco está focado na sustentabilidade das baterias e na localização das cadeias de fornecimento.

Apesar de algumas fabricantes de automóveis, incluindo a Volkswagen e a Mercedes-Benz - principais clientes das operações da CATL na Hungria - terem reduzido os seus objetivos de eletrificação, a empresa não está preocupada, segundo Jason Chen, que vê a eletrificação como uma "tendência irreversível".

Não observámos efeitos significativos até agora e não estamos dependentes de nenhum cliente.

Os principais clientes da CATL incluem a Tesla, a Volkswagen, a NIO, a Xpeng, a Toyota e a Honda. A quota de mercado da CATL na China atingiu 42,8%, em outubro, conforme os dados monitorizados pela China EV DataTracker.

