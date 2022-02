Carro elétrico sem condutor atropela idosa em Campo de Ourique

Em Portugal circulam cada vez mais carros elétricos. Atualmente já existem veículos movidos a energia para todos os gostos e bolsos. Aparentemente os veículos são seguros, apesar da segurança se manter do lado do condutor.

Hoje, um carro elétrico sem condutor atropelou uma idosa em Campo de Ourique.

Carro elétrico avançou desgovernado... desconhecem-se as circunstâncias

Um carro que se encontrava estacionado e sem condutor avançou desgovernado e atropelou idosa de 77 anos. A informação foi dada pela PSP, referindo que o carro galgou o passeio onde a vítima circulava. A idosa foi colhida pela viatura e sofreu ferimentos graves.

O carro que atropelou a idosa, era elétrico e com mudanças automáticas (comum nos carros deste segmento). O condutor ainda tentou entrar dentro do carro para o tentar parar, mas sem sucesso. A vítima foi assistida no local por elementos dos Sapadores de Lisboa e do INEM e foi conduzida ao hospital de São José.

As informações sobre este caso ainda não são muitas e a PSP continua a investigar agora as circunstâncias do acidente. Assim que o Pplware obtiver detalhes deste acidente, procederá à atualização deste artigo.

De referir que todas as viaturas elétricas passam pelos mesmos testes e atendem aos mesmos padrões de segurança exigidos às viaturas a diesel ou gasolina.

