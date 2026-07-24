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Em Massachusetts, o carro elétrico já pode alimentar a rede. E em Portugal?

· Motores/Energia 3 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Realista says:
    24 de Julho de 2026 às 15:16

    Em Portugal é um perigo porque:

    1) é o lobby dos elétricos;
    2) vão arder;
    3) a rede elétrica não aguenta – o que é preciso é gastar 4 vezes mais eletricidade a produzir hidrogénio;
    4) Ai que as baterias que se degradam;
    5) Os veículos elétricos são muito caros, o que é preciso é gastar mais no longo prazo em combustível.

    Responder
  2. Bartolomeu, o 1⁰ Pirata says:
    24 de Julho de 2026 às 15:17

    Em Portugal fazem puxadas da rede.
    São os piratas da luz.

    Responder
  3. JL says:
    24 de Julho de 2026 às 15:27

    Em Portugal não, as pessoas fazem 1000 KMS por dia, nunca vai chegar para alimentar a rede.

    Responder

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