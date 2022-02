Untitled FPS pode vir a ser uma extraordinária surpresa

VRESKI, a equipa de desenvolvimento responsável por Hong Kong Massacre, encontra-se a trabalhar num novo FPS que, apesar de ainda não ter um nome definitivo (para já, chama-se de Untitled FPS), já tem ideias bastante concretas.

Venham ver as imagens que já são conhecidas deste FPS que promete ação... muita ação.

Os estúdios suecos VRESKI, sediados em Malmo, encontram-se a trabalhar no seu próximo projeto, cujo potencial é enorme e poderá vir a ser um dos jogos do ano.

Ainda sem nome oficial, este jogo identifica-se como Untitled FPS, e pelas imagens já reveladas, trata-se de um shooter na primeira pessoa que terá uma jogabilidade muito cinemática, onde não faltam cenários destrutíveis e sequências de tiroteio em câmara lenta (bullet time).

Ainda se sabe pouco do jogo, mas, tal como se pode ver pelas imagens dos trailers já revelados, trata-se de um FPS com bastante ação e que, principalmente, a apresenta sob uma forma bastante cinemática, com recurso constante a sequências de sloww time, tal como o bullet time de Max Payne ou o Slow Mo de F.E.A.R.

Estas sequências, se bem implementadas podem ter um efeito visual extraordinário e se vierem acompanhadas por uma destruição quase completa dos cenários e os objetos neles espalhados, então poderemos estar perante um jogo que nos vai encher o olho.

Segundo os próprios responsáveis pelo jogo, o objetivo pretende atingir um patamar de efeito de destruição de alto nível, talvez mesmo moderadamente exagerado mas, numa vertente cinemática. Creio que, por outras palavras, o que pretendem dizer é que querem que o jogo tenha uma apresentação hollywoodesca repleta de ação, explosões, estilhaços, ... algo de superior em termos de efeitos especiais. Pelas imagens que já conhecemos, não andam muito longe...

Tal como já referimos o jogo beberá muitas influências de Max Payne e do seu slow motion e essa mecânica será a rei da jogabilidade, sendo controlada pelo jogador e, pelo que já se sabe, permitirá ao jogador (quando equipado com duas armas), manter o alvo na mira duma delas enquanto manuseia a outra a seu prazer.

O potencial do jogo é grande e, se conseguirem aliar à jogabilidade, uma enredo e história interessante, podemos estar perante um jogo de sucesso.

Untitled FPS ainda não tem data de lançamento concreta, e pouco se sabe sobre as plataformas para as quais o jogo vai ser lançado. Vamos estando atentos...