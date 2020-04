A robótica poderá assumir, de agora em diante, um papel muito mais ativo entre os humanos. Conforme temos visto, estão a ser equacionados um grande número de máquinas para substituir as ações das pessoas. São robôs para servir nos hospitais, veículos autónomos para fazer entregas ao domicílio e até drones para chegar às pessoas mais isoladas. Um outro exemplo destes automatismos é o carregador robótico da Tesla. Aquele que tem um aspeto ofídio e que se liga automaticamente aos elétricos da marca.

Sim, é verdade que ninguém imaginava que nos encontraríamos numa situação como esta. Mesmo a Tesla não teria a mínima pista da pandemia do novo coronavírus, enquanto projetava este carregador robótico, há quase cinco anos.

A serpente robótica carregadora da Tesla

Em 2015, a Tesla carregou um vídeo de um carregador automático protótipo no seu canal no YouTube. Conforme foi possível dissecar, as imagens mostravam como um utilizador poderia carregar o seu carro elétrico sem sequer sair do veículo. No entanto, o mundo nunca mais recebeu notícias de uma atualização daquele protótipo.

Apesar de ser apenas um estudo, e naquela época apenas algo “aventureiro” com laivos futuristas da cabeça de Musk, a verdade é que este tipo de carregador robótico faz muito sentido, se for produzido agora.

COVID-19 convida a inovação a sair do papel

A COVID-19 espalha-se através do contacto físico em qualquer coisa que tenha sido exposta a ela. É óbvio que estes carregadores automáticos Tesla não conseguiram resolver o problema subjacente. No entanto, estes carregadores podem eliminar a necessidade de contacto físico, uma fonte de contágio ao transportar o SARS-CoV-2.

Neste momento, os EUA têm o maior número de casos de COVID-19. Além disso, a Tesla tem a rede de supercarregadores mais forte dos EUA, e estes carregadores robóticos podem funcionar de forma fantástica. Assim, sendo os EUA a pátria da Tesla, esta poderia ser a melhor oportunidade para o Elon Musk testar a viabilidade de tais projetos.

Se a Tesla ainda não levou o protótipo para um projeto mainstream, então há razões por trás disso. Devido a vários fatores, os carregadores não poderiam ser instalados em estações de supercarregadores tão cedo. Um dos principais problemas, como explicado em vários canais dedicados à marca, é o custo total, que inclui o fabrico, instalação e manutenção destes carregadores. Uma única unidade custaria muito mais do que os carregadores tradicionais que estão a ser usados atualmente.

Por outro lado, a vandalização dos carregadores nas estações não é rara. Algumas pessoas, mesmo sem querer, quebram as tampas de carregamento e prejudicam os carregadores. É claro que Musk não quereria que as pessoas que se afastassem com o caro carregador robótico ainda ligado ao seu Tesla.

Então, esta é provavelmente uma das razões pelas quais Tesla não trouxe o projeto para o mundo real. Para além destes obstáculos, se lançarmos luz sobre o projecto Tesla Robotaxis, então este tipo de carregadores pode fazer parte desse projeto.

No entanto, a Tesla não deu nenhuma confirmação oficial sobre a produção desses carregadores robóticos. Portanto, tudo o que podemos fazer é esperar até que qualquer actualização chegue.

