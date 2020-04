Estas são as estreias de filmes e séries Netflix para o mês de maio

Se já viu tudo o que tinha para ver na Netflix, ou noutra plataforma de streaming, então hoje deixamos aqui mais novidades fresquinhas, pois já são conhecidas as estreias da Netflix para este mês de maio que se avizinha.

Esta quarentena fez disparar a utilização dos serviços de streaming, mas já era de prever. Isto porque as pessoas estão por casa, com fácil acesso às tecnologias, bastando uma ligação à Internet razoável para que consigam visualizar conteúdos com alguma qualidade.

Muitos utilizadores recorrem à Netflix, uma vez que a plataforma oferece sempre conteúdos novos e interessantes, enviando ainda notificações sobre novos lançamentos e estreias. Tal como noutros meses, também maio traz muitas novidades neste serviço de streaming, por isso deixamos aqui as 8 estreias a não perder.

Dia 1 – Hollywood

Na Hollywood do Pós-Segunda Guerra Mundial, um grupo de ambiciosos aspirantes a atores e cineastas, está disposto a quase tudo para singrar no mundo do espetáculo.

A primeira temporada desta série Netflix tem estreia marcada para o primeiro dia de maio.

Género: Drama

Hollywood

Dia 1 – Tudo Bons Rapazes

Tudo Bons Rapazes, ou GoodFellas conta a história de Henry Hill e a sua vida no mundo da máfia, bem como o seu relacionamento com a esposa Karen Hill. Além disso, o foco centra-se ainda na sua relação e aventuras com os seus parceiros da máfia Jimmy Conway, Tommy DeVito no sindicato da criminalidade ítalo-americana.

Este clássico de cinema estreia no dia 1 de maio na Netflix.

Género: Drama e Crime

Dia 6 – Supermães Temporada 4

A licença de maternidade chegou ao fim e está na hora de estas quatro mães voltarem ao trabalho enquanto tentam gerir os filhos, os patrões e os seus relacionamentos.

Esta série Netflix tem já três temporadas e a quarta vai estrear no dia 6 de maio.

Género: Comédia

Supermães

Dia 8 – Dead To Me Temporada 2

Entre a crescente raiva causada pela investigação parada acerca da morte do marido, Jen embrenha-se mais na complicada vida pessoal de Judy.

Se acompanha esta série Netflix, então poderá dar continuidade já no dia 8 com a estreia da segunda temporada.

Género: Drama e Comédia

Dead To Me

Dia 15 – White Lines

Quando o seu irmão é encontrado sem vida, uma mulher de Manchester abandona a sua vida tranquila e parte para Ibiza, onde procura a verdade sobre o seu desaparecimento.

A primeira temporada desta série Netflix tem estreia marcada para o dia quinze de maio.

Género: Drama

White Lines

Dia 20 – Pose Temporada 2

Na Nova Iorque de 1987, a habitué de bailes LGBTQ Blanca abre a sua própria casa e torna-se mãe de um talentoso dançarino e uma prostituta apaixonada por um cliente.

A série Pose já conta com uma temporada e a segunda vai estrear no próximo dia vinte de maio.

Género: Drama

Pose

Dia 23 – Dinastia Temporada 3

Os Carringtons e os Colbys lutam pelo controlo da sua fortuna, e dos seus filhos, nesta versão moderna da clássica novela de horário nobre.

Com duas temporadas já no ar, Dinastia é uma produção Netflix que vai lançar a sua 3ª temporada no dia vinte e três do próximo mês.

Género: Drama

Dinastia

Dia 29 – Space Force

Nesta série cómica, de Greg Daniels e Steve Carell, conhecemos a equipa da nova divisão das forças armadas dos Estados Unidos da América – uma forma especial ou algo do género.

Space Force promete muita animação, já a partir do dia 30 de maio.

Género: Comédia

Space Force

Qual destas estreias Netflix mais lhe interessa ver?

