BMW poderá adotar um modelo de venda direta semelhante ao da Tesla

A forma como a Tesla vende os seus carros é diferente daquela adotada pelas restantes fabricantes. Agora, a BMW confirmou que está a ponderar adotar um modelo de venda direta semelhante.

O grupo alemão já estará a negociar com a sua rede de concessionários.

A informação foi confirmada pelo diretor financeiro do grupo alemão, Nicholas Peter: a BMW e a MINI estão a considerar implementar um modelo de venda direta. Embora a empresa já esteja em negociações com a sua rede de concessionários, o processo estará na fase inicial.

A Tesla é grande adepta deste método, pelo que não assumiu apenas um compromisso com as vendas online. Por sua vez, também possui as suas próprias lojas. Uma fabricante que está a adotar o seu exemplo é a Rivian. No caso do grupo alemão, as negociações indicam que a MINI poderia adotar este modelo de venda direta a partir de 2024, ao passo que a BMW deveria adotar dois anos depois, em 2026.

Já vimos por aqui que este modelo de venda direta alicia as fabricantes, pelo que, eventualmente, todas elas o adotarão, ou assumirão um modelo misto. Ou seja, grupos como a Stellantis e a Volvo, poderão adotar o modelo da Tesla nos próximos anos, mantendo, ainda assim, a sua rede de concessionários, que se tornará um simples agente.

Esta forma de atuar deverá dar às fabricantes mais controlo sobre o processo de distribuição e venda, melhorando as suas margens, e, ao mesmo tempo, simplificando a experiência de compra dos clientes.

Além desta mudança para um modelo de venda direta, a BMW e a MINI querem reforçar as suas vendas online, bem como assumir a expansão da sua oferta de modelos elétricos.