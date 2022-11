Dragon Age Dreadwolf atinge fase Alpha

O diretor-geral da BioWare, Gary McKay, revelou recentemente que o desenvolvimento de Dragon Age Dreadwolf atingiu a Fase Alpha.

Por outras palavras, Mckay deixou bem claro que o grosso do desenvolvimento do jogo está feito e pode-se passar para a fase de testes.

O próximo titulo Dragon Age, Dreadwolf, encontra-se em bom ritmo de desenvolvimento. Segundo o diretor-geral da BioWare, Gary McKay, o jogo encontra-se já na sua fase Alpha, ou seja, atingiu uma fase da sua produção na qual todas as componentes se encontram a funcionar sendo uma altura oportuna para ser lançado para testes com um grupo restrito de jogadores.

No seu blog, Gary descreve o significado deste marco, observando que Dragon Age: Dreadwolf pode agora ser jogado do início ao fim enquanto fala sobre a jornada que espera à equipa, incluindo a fidelidade visual à sua forma final, iterando os recursos de jogabilidade com a ajuda da Community Council e aprimoramento dos elementos que mais importam aos fãs.

Desta forma, quem experimentar Dreadwolf terá a oportunidade de ver, ouvir, sentir e jogar toda a experiência até agora desenvolvida, como um todo.

Adicionalmente, ao se chegar a esta fase e poder experimentar o produto quase final, os desenvolvedores podem tirar conclusões sobre o ritmo da aventura, e a forma como as relações entre os personagens evolui ao longo do tempo.

Também a coesão e robustez da narrativa é colocada sob análise, de forma a que tudo junto se condense numa experiência sólida e à prova de falhas.

É também uma altura importante para dar a conhecer localizações e pontos de interesse que os jogadores irão encontrar na versão final, colocando-as também sob escrutínio para tentar encontrar pontos menos bem conseguidos e melhorá-los.

Com este tipo de análise, a equipa poderá encontrar falhas, lacunas ou bugs e assim sendo, esta fase é extremamente importante para corrigir e polir o jogo.

Por fim, Gary McKay deixou ainda claro o forte esforço que a equipa da Bioware tem vindo a manter ao longo dos últimos meses, com o desenvolvimento, não só de Dragon Age Dreadwolf mas também de Mass Effect, o próximo jogo singleplayer da saga Mass Effect e no próximo update de SWTOR (Star Wars The Old Republic).

Entretanto gostaria de relembrar o lançamento em Dezembro próximo da nova série animada da Netflix, baseada neste universo, com o nome Dragon Age: Absolution.