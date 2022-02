Automóveis híbridos e a diesel “empatados” nas vendas na Europa

Automóveis híbridos, não híbridos... o que se vende na Europa? O ano de 2021 ficará para sempre marcado por alguns acontecimentos no segmento automóvel. Por exemplo, as vendas de veículos elétricos superaram as vendas dos veículos a gasóleo em Portugal, mas há outros registos interessantes.

De acordo com informações recentes, os automóveis híbridos e a diesel foram vendidos em igual número na Europa em 2021.

No segmento do mercado automóvel os tempos são de mudança. O futuro será, aparentemente, elétrico, mas ainda há um longo caminho a percorrer.

As vendas de híbridos plug-in aumentaram 70,7%

Os consumidores europeus em 2021 compraram pela primeira vez a mesma quantidade de novos automóveis híbridos e de diesel, anunciaram esta quarta-feira os fabricantes do segmento automóvel.

De acordo com as informações, durante todo o ano de 2021, as vendas de híbridos não plug-in (gasóleo ou gasolina) continuaram a crescer (+60,5% de ano para ano) com 1,9 milhões de automóveis vendidos, representando uma quota de mercado de 19,6%, ao mesmo nível do gasóleo simples. A revelação é feita pela Associação dos Construtores Europeus de Automóveis (ACEA).

As vendas de híbridos plug-in, que são veículos equipados com um motor de combustão e um pequeno motor elétrico, também aumentaram 70,7%, com 867.092 veículos vendidos e uma quota de mercado de 8,9%.