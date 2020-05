Amazon poderá adquirir a startup de carros autónomos Zoox

A Amazon é mais conhecida pelo seu serviço de entregas e vendas online. Mas há outros setores em que a empresa americana está inserida, como por exemplo os supermercados sem caixas de pagamento. Mas agora a marca quer investir noutro campo… o dos carros autónomos.

Segundo as informações mais recentes, a Amazon já iniciou as as negociações para adquirir a Zoox, uma startup de carros inteligentes que devem funcionar como táxis robóticos.

O negócio dos carros autónomos parece bastante apelativo. Várias marcas conhecidas já se renderam e muitas outras começam a mostrar a sua intenção de mergulhar neste mundo.

Há quem defenda que este é o único caminho para um futuro adaptado às exigências e dinâmicas do quotidianos das populações.

Amazon pretende adquirir a startup de carros autónomos Zoox

De acordo com as informações do The Wall Steet Journal, a Amazon encontra-se a negociar a possível compra da startup Zoox. Esta empresa californiana do ramo automóvel trabalha no desenvolvimento de carros autónomos que, por sua vez, vão funcionar como táxis robóticos.

Esta tentativa de acordo entre as duas empresas pode durar várias semanas. Segundo o The Wall Street Journal, o negócio estará a avaliar a Zoox em menos de 3,3 mil milhões de dólares, cerca de 3 mil milhões de euros.

No entanto, há também a hipótese de as conversações fracassarem e não haver qualquer negociação entre as partes.

De qualquer forma, esta investida poderia, então, contribuir para alargar o alcance da Amazon no que se refere à tecnologia de veículos inteligentes e autónomos.

Tal como foi referido pela Reuters, não é de agora que a Amazon se interessa pelo segmento dos carros autónomos. No ano passado, a empresa também investiu cerca de 530 milhões de dólares na startup Aurora Innovation.

A Reuters tentou contactar a Amazon e a Zook para saber mais pormenores, mas ambas recusaram comentar o assunto.