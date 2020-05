Saiba como ganhar dinheiro em casa a gravar e a editar vídeos

As novas tecnologias vieram trazer uma nova forma de comunicar e inovações nunca antes pensadas. No entanto, isto também contribuiu para a criação de um vasto número de novos empregos, que podem ser executados a partir de casa, sem precisar de estar no escritório.

Neste artigo abordamos algumas das formas de ganhar dinheiro enquanto se está em casa a editar vídeos. Pode ser pensado como um novo negócio de forma a ocupar as horas vagas, que poderá depois ir bem mais longe como um negócio a tempo inteiro. Tudo depende da sua dedicação e criatividade.

Como ganhar dinheiro a editar vídeos?

Editar vídeos já não é apenas um negócio de part-time, já que se tornou num negócio lucrativo.

Não é necessário criar um vídeo ao estilo extravagante de Hollywood, com grandes produções, cenários e, acima de tudo, um grande orçamento. Antes pelo contrário, agora é possível gravar vídeos de alta qualidade com um simples smartphone e apenas num cenário.

Existem bastantes aplicações e sites que pagam ao criador por cada vez que o vídeo é visto por alguém. No entanto, esses pagamentos só começam a render um valor interessante quando os vídeos atingem dezenas de milhares de visualizações.

Há algumas formas de ganhar dinheiro com a criação de vídeo:

Carregar vídeos em plataformas de partilha de vídeos que pagam por visualizações (YouTube, DailyMotion, entre outros).

Criar e/ou editar vídeoaulas e colocar à venda em diversos sites de subscrição.

Editar e vender vídeos stock para uso comercial ou pessoal.

Editar um vídeo publicitário para uma marca.

O mercado de trabalho

O mercado da criação e edição de vídeo cresceu bastante na última década. Isso deve-se, essencialmente, ao aumento do tráfego dos utilizadores na internet, em especial nas páginas de entretenimento, plataformas de partilha de vídeo e redes sociais.

Por essa razão, a procura por vídeos tem aumentado bastante assim como também a oferta no mercado de trabalho por editores de vídeos.

É um trabalho que pode ser feito a partir de casa. Basta tem um computador, ligação à internet, um editor de vídeo e bastante criatividade.

Basta fazer uma pesquisa rápida em sites de emprego que facilmente irá encontrar vagas para edição de vídeos. No entanto, é importante saber que muitas dessas vagas são feitas em modo freelancer, ou em contratos de curta duração.

Filmora, um software de edição de vídeo completo e poderoso

Para começar a desenvolver e editar vídeos é necessário um software de edição de vídeo. Os vídeos devem ser gravados preferencialmente com uma boa câmara, com suporte para filtros, mas claro, também é possível fazê-lo com a câmara de um simples smartphone ou com uma câmara de ação.

Um dos softwares mais completos do mercado atual é o Filmora, um editor de vídeo poderoso com inúmeros recursos e funcionalidades. Tem uma interface bastante simples e intuitiva.

Funcionalidades principais:

Títulos e efeitos prontos para o YouTube – pode escolher entre uma variedade de elementos integrados, como títulos, filtros e outros materiais perfeitamente adequados para YouTubers.

– pode escolher entre uma variedade de elementos integrados, como títulos, filtros e outros materiais perfeitamente adequados para YouTubers. Fácil de usar – interface de utilizador intuitiva que torna o Filmora9 simples de aprender e de usar, para criadores de vídeos de todos os níveis.

– interface de utilizador intuitiva que torna o Filmora9 simples de aprender e de usar, para criadores de vídeos de todos os níveis. Música e efeitos de som – biblioteca cheia de músicas livres de direitos de autor (categorizadas por ambiente e género) e efeitos de som para melhorar o seu som.

– biblioteca cheia de músicas livres de direitos de autor (categorizadas por ambiente e género) e efeitos de som para melhorar o seu som. Gravação de multimédia – grave mais tipos de multimédia diretamente no Filmora9, incluindo vídeos da webcam, voz e capturas do ecrã.

– grave mais tipos de multimédia diretamente no Filmora9, incluindo vídeos da webcam, voz e capturas do ecrã. Biblioteca de efeitos expansível – adicione facilmente mais efeitos temáticos à biblioteca de efeitos existente com acesso à loja de efeitos do Filmora9.

Estes são apenas alguns recursos da vasta lista de funcionalidades que este editor oferece. Poderá ter o editor Filmora de forma totalmente gratuita, bastando aceder à página oficial e fazer o download para o computador.

Como exportar o vídeo e partilhar?

Após finalizar a edição do seu vídeo, apenas necessita de o exportar e partilhar numa plataforma.

Para isso, o Filmora é uma ótima ferramenta já que permite exportar o vídeo de forma bastante rápida. No entanto, é preciso ter atenção alguns parâmetros nessa exportação.

Algumas plataformas apenas aceitam um determinado formato de ficheiro multimédia. Atualmente, o Filmora suporta os seguintes formatos: WMV, MP4, AVI, MOV, F4V, MKV, TS, 3GP, MPEG-2, WEBM, GIF e MP3.

Como partilhar o vídeo?

Com o editor de vídeos Filmora é possível exportar diretamente para a plataforma online.

Assim, pode carregar os seus vídeos, inclusive vídeos 4K, diretamente para o YouTube ou Vimeo do Filmora. Precisa apenas de introduzir as credenciais da conta na plataforma para onde irá carregar.

Isto é ideal para simplificar todo o processo de exportação e importação do seu vídeo final.

É claro que, se quiser, pode fazer a exportação e carregar depois o vídeo manualmente, basta aceder à plataforma desejada e importar o ficheiro multimédia exportado.

Editor de vídeo online – não precisa de instalar software

Existem algumas ferramentas que permitem a qualquer pessoa editar os seus vídeos de forma mais rápida e simples, caso não tenha um software para editar.

A solução é utilizar um editor de vídeos online, onde é possível cortar vídeos e dividir em várias partes. Se tem um vídeo e pretende apenas cortar algumas partes, seja para diminuir o tempo dele ou apagar algum erro na gravação, uma destas ferramentas poderá ser suficiente.

Conclusão

Em resumo, a edição de vídeo é ideal para aqueles que pretendem trabalhar na área multimédia, televisão, animação digita, publicidade e marketing. É uma profissão do presente e do futuro, que requer bastante criatividade e conhecimento. Existem até vários cursos que aprofundam esses conhecimentos.

No entanto, é também ideal mesmo para quem apenas pretende editar vídeo por gosto ou para passar o tempo. Não existe idade limite para editar vídeos, basta começar por um vídeo simples e aprofundar os conhecimentos para melhorar os resultados.

É uma área de negócio em grande expansão, desde a criação do vídeo, edição e adição de efeitos, até à sua divulgação e monetização. É um processo que por vezes pode demorar, que necessite de muita persistência, mas acabará por ser recompensador.