iPhone 12 ainda nem foi lançado e já rumores sobre as câmaras do iPhone 13

O iPhone 12 deverá chegar no início do outono, mas são muitos os rumores que já circulam pela Internet, que fazem prever com grande grau de certeza aquilo que a Apple estará a preparar. Relativamente às câmaras, sabe-se que o futuro iPhone virá com uma câmara LiDAR, mas pouco mais era avançado.

Agora, curiosamente, surgem rumores relativos às câmaras traseiras mas do iPhone 13… Não será cedo demais?

A próxima geração do iPhone chega ainda em 2020, no outono, e muito se tem escrito sobre este modelo. Espera-se que venha a ter um ecrã com uma taxa de atualização de 120Hz e que o modelo maior poderá vir a ter um ecrã de 6,7″. Especula-se ainda que o iPhone 12 Pro venha a ser 5G e que a sua bateria seja de 4400 mAh.

Um notch menor, sistema TrueDepth melhorado, e ainda câmara com tecnologia LiDAR, são apenas mais alguns pormenores relacionados com o próximo iPhone.

Quanto às câmaras do iPhone 12, estranhamente, muito pouco foi ainda avançado além do pormenor da tecnologia LiDAR. Na imagem abaixo vislumbra-se um pouco de como poderá ser a configuração destas câmaras. Supõe-se ainda que a câmara ultra grande angular tenha 64 MP e que a telefoto permita fazer zoom ótico até 3x. Mas pouco mais se sabe…

Antes do iPhone 12, o iPhone 13

Parece um pouco precoce, no entanto, começam já a surgir rumores em torno do iPhone de 2021, o iPhone 13. O utilizador do Twitter Fudge, que tem por hábito divulgar alguns rumores relacionados com Apple, partilhou ontem dois tweets que, aparentemente, dão pormenores das câmaras do iPhone 13.

Na primeira publicação, revela um esboço de uma possível apresentação das câmaras na traseira do iPhone. Logo em seguida, um novo tweet com as especificações associadas.

Assim, o módulo de câmaras do iPhone 13 deverá ser composta por:

64 MP grande angular com zoom digital até 6x

40 MP telephoto com zoom ótico de 3x a 5x e zoom digital de 15 a 20x

64 MP lente anamórfica para capatação de vídeo

40 MP ultra grande angular com zoom ótico reverso

LiDAR 4.0

Segundo o próprio utilizador do Twitter, estas informações devem ser olhadas com cautela, sendo ainda muito cedo para tantos pormenores. Os planos da Apple até podem estar a ser traçados neste sentido, no entanto, ainda muito pode ser aprimorado até ao lançamento em 2021. Agora as atenções devem estar focadas no iPhone 12.