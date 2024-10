Alpine A390_β: o vislumbre do futuro SUV desportivo francês

No seguimento do A290 e antes do próximo A110 elétrico, a Alpine dá-nos uma antevisão da última peça do puzzle da sua gama com o conceito A390_β, que será apresentado ao público pela primeira vez amanhã no Salão Automóvel de Paris. O Pplware irá vislumbrar este novo SUV!

O que é a Garagem de sonho da Alpine?

A Alpine imagina o futuro sob a forma de uma garagem de sonho composta por três modelos, todos elétricos.

Já ouviu falar do primeiro, o A290, um Renault 5 com esteroide, e cunho Dieppe (o berço da Alpine), e já sabemos qual será o terceiro, um A110 elétrico que chegará mais tarde.

Ambos são herdeiros diretos da história dos Alpine, cada um com um antepassado glorioso que deixou uma marca indelével no automobilismo francês.

O do meio, que pudemos antever e que dará as suas primeiras voltas sob os holofotes no Salão Automóvel de Paris, está, no entanto, a explorar novos horizontes.

A390_β: um elétrico com raça

O concept A390_β, o primeiro Alpine sport fastback 100% elétrico, introduz uma nova dimensão no universo desportivo da marca.

A designação A390_β segue a nomenclatura da Alpine, que combina um A seguido de três números. O 3 refere-se à dimensão do automóvel e o 90 aos automóveis polivalentes de uso quotidiano da marca.

A letra grega beta refere-se à fase intermédia de desenvolvimento, antes do lançamento oficial do automóvel de produção.

Segundo a marca gaulesa, o A390_β oferece um vislumbre do futuro automóvel de estrada concebido para utilização diária e capaz de se transformar num carro de corrida como o icónico A110, para uma experiência de condução muito mais desportiva.

A Alpine define-o como um verdadeiro desportivo com um traje “civil”, um verdadeiro automóvel de competição num fato de gala feito à medida.

85% do A390 padrão…

Já faz muito tempo que os fabricantes de automóveis pararam de se divertir criando carros-conceito por diversão. Na verdade, o exercício é caro.

Assim, na Alpine como noutros locais, investir num protótipo é hoje a forma de criar expectativas e, de passagem, de medir a temperatura do público em geral.

Certamente deverá haver muitos curiosos no stand da fabricante francesa para descobrir o A390_β e tentar adivinhar o que este revela sobre o futuro modelo de produção.

Também participamos no jogo descobrindo-o na vida real, e separar o verdadeiro do falso é principalmente uma questão de lógica.

Quando a Alpine anuncia que 85% do protótipo ultrapassará o limite de produção, na verdade, diz respeito principalmente à carroçaria, porque o habitáculo é essencialmente pura ficção, como mostram as imagens.

A silhueta do A390_β, inspirada no estudo AlpenGlow, tão dinâmica quanto fluida, revela-se uma verdadeira escultura. Assemelha-se a uma bolha monolítica, inspirada numa gota de água.

Esta forma natural oferece o equilíbrio ideal entre funcionalidade e aerodinâmica. Por fim, a lateral do automóvel segue a linha caraterística dos automóveis Alpine, dando uma impressão de movimento, mesmo quando está parado.

O azul intenso e multifacetado do A390_β realça as formas nítidas deste concept. As partículas móveis de tinta vibram com o movimento. A tonalidade oscila entre azuis brilhantes e apelativos e tons mais profundos; esta interação de contrastes acentua as linhas do automóvel.

Os triângulos de luz delicadamente integrados no para-choques também deverão estar presentes no A390 em 2025, assim como o capot aberto na frente.

As laterais deste protótipo, com cerca de 4,70 m de comprimento, 1,90 m de largura e 1,55 m de altura, revelam o perfil do futuro modelo, mas, infelizmente, não as espetaculares portas bifold.

A solução é de facto demasiado cara e tecnicamente restritiva, especialmente porque aqui a Alpine omitiu os pilares centrais, essenciais para garantir a rigidez.

Em resumo, este concept está carregado de pormenor e tecnologia. Deixa-nos com água na boca à espera da versão "de estrada".

Como referimos, estes e outros pormenores poderão ser visto já amanhã no Salão Automóvel de Paris e, numa versão real, de produção, em 2025.